Nouvelles missions pour les robots de livraison de la Poste

vendredi, 13.10.2017

Depuis le mois de septembre, la Poste a testé avec succès les robots de livraison dans le centre de Zurich avec près de 170 distributions. Au cours des prochains mois, des livraisons de produits médicaux ou de repas seront confiées à ces coursiers d'aspect futuriste.

Pas de vacances d'automne pour les robots de livraison, en novembre, ils livreront des lentilles de contact pour la boutique en ligne Discountlens.

Au cours des six dernières semaines, les trois robots de livraison mis en service dans le coeur de la ville de Zurich ont effectué près de 170 tournées de livraison et parcouru environ 375 kilomètres.

L’objectif des premiers tests effectués à l’automne 2016 consistait avant tout à étudier les aspects techniques et sociétaux, en l’occurrence la fiabilité du matériel et les réactions des passants. Cette année, la Poste a en outre mis l’accent sur l’intégration de la technologie dans les chaînes logistiques existantes. Dans le cadre du dernier essai pilote, les robots ont été intégrés en tant qu’option de livraison de la boutique en ligne jelmoli.ch et ont ainsi pu être testés dans des conditions en temps réel.

De petits robots dans la grande ville suscitent l’intérêt

Les courses constituaient un défi en elles-mêmes, dans la mesure où elles étaient assurées pour la première fois dans une zone urbaine à forte fréquentation. Afin de collecter le plus grand nombre d’expériences possible dans le cadre de l’exploitation pratique, les robots de livraison ont été accompagnés et surveillés lors des tournées de distribution par des personnes spécialement formées à cet effet. Leur assistance n’aura été nécessaire de que manière ponctuelle,notamment en cas d’obstacles sur le trottoir (p. ex. stationnement de véhicules de livraison).

Les courses d’essai ont été suivies avec un vif intérêt par la population. De nombreux passants ont saisi l’occasion pour s’informer auprès des accompagnateurs au sujet de ce coursier d’aspect futuriste. Comme ce fut déjà le cas à Berne, Köniz, Biberist et Zuchwil, les robots de livraison ont bénéficié de réactions en majorité favorables et positives.

Poursuite sans délai des tests à Dübendorf

Les tests se poursuivent maintenant sur d’autres sites en Suisse avec des partenaires issus de diverses branches. Les applications possibles sont les livraisons de repas, l’expédition de produits médicaux ou encore la distribution d’envois spéciaux le jour même.La Poste travaillera une nouvelle fois avec des entreprises sélectionnées.

Malgré l’intensité des courses d’essai effectuées à Zurich, les robots ne prendront pas de vacances d’automne: en effet, ils sont actuellement déployés sur la commune de Dübendorf, où ils apprennent à connaître les voies de communication, afin de se préparer à remplir de nouvelles missions. A partir du mois de novembre, ils livreront des lentilles de contact pour la boutique en ligne Discountlens.