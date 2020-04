Chiens et chats errants grands oubliés de la crise sanitaire

vendredi, 10.04.2020

Depuis le début du confinement, les animaux errants sont affamés et ne peuvent plus se nourrir des restes des restaurants.

La fermeture obligatoire des restaurants prive chiens et chats errants affamés des restes et des poubelles où ils s'agglutinent d'ordinaire. (Keystone)

Au pied de l'Acropole, des dizaines de chats errants se précipitent sur les croquettes déversées par une bénévole dans les allées désertes d'Athènes. Avec le confinement généralisé, chiens et chats des rues souffrent souvent de la faim et de l'oubli, victimes indirectes de la pandémie.

Depuis le début du confinement des humains, "nous avons une surcharge de travail", explique Eleni Kefalopoulou, bénévole de l'organisation grecque Nine Lives. "D'habitude, nous nourrissons 600 chats par jour, maintenant nous sommes à plus de 1000".

La fermeture obligatoire des restaurants prive chiens et chats errants affamés des restes et des poubelles où ils s'agglutinent d'ordinaire. Les habitants et les commerçants ne sortent plus de chez eux pour les nourrir.

Pour beaucoup de vagabonds à quatre pattes, omniprésents en Grèce, les restrictions imposées par l'épidémie de coronavirus signifient une condamnation à mort.

Distributeurs de croquettes

Les animaux "plus affamés, ainsi plus enclins à faire confiance et à se laisser approcher" s'exposent "à plus de cruauté et à l'empoisonnement", redoute Cordelia Madden-Kanellopoulou, cofondatrice de Nine Lives Grèce, un réseau de bénévoles qui travaille sur la surpopulation des chats errants.

S'agissant des chiens, "pendant le confinement, nous nous assurons que tous ont assez à manger pour ne pas devenir agressifs", déclare Serafina Avramidou, chargée de la protection des animaux à la Ville d'Athènes.

Des distributeurs de croquettes doivent être installés cette semaine pour nourrir "régulièrement" chiens et chats, a ajouté la responsable, qui a signé plus de 350 permis de circuler pour les bénévoles.

Les autorités grecques ont mis en place une plateforme en ligne pour réunir les dons de nourriture et les propositions de services vétérinaires. Selon la municipalité d'Athènes, les chats errants se comptent par milliers dans la capitale grecque, contre des centaines pour les chiens.

"Nos petits amis"

En Turquie voisine, les autorités d'Istanbul distribuent chaque jour une tonne de nourriture pour les chats et les chiens des rues. Tayfun Koç, employé des services vétérinaires de la municipalité d'Istanbul, a dit à l'AFP qu'"avant même ce coronavirus, en tant que municipalité d'Istanbul, nous nous occupions des animaux de rue."

"Et nous continuons notre travail sous toutes ses formes": alimentation, consultations, stérilisations, vaccins. "Je le dis à tous nos citoyens, qu'ils restent chez eux, nous prenons soin de nos petits amis", promet-il.

Ailleurs, en Europe, les autorités commencent à prendre conscience de la situation des animaux en vagabondage.

Avec le confinement national en Espagne, le 14 mars, les autorités madrilènes avaient fermé les 125 hectares du Parc Retiro où quelque 270 chats avaient élu domicile. Après avoir interdit aux bénévoles d'y pénétrer, la mairie leur a finalement permis de remettre de la nourriture aux gardiens du parc qui la distribuent.

Un bénévole a aussi l'autorisation de soigner les félins, pour une heure trois fois par semaine. Mais ce n'est pas suffisant, s'insurge Mercedes Hervas, qui préside l'association des amis des chats de Retiro. Le 30 mars, un employé du parc a trouvé le cadavre d'une femelle traitée par antibiotiques. Et il y en aura d'autres, prévient Mercedes Hervas.

"Nous devons aller de colonie en colonie et attendre que le chat sorte. Peut-être que des athlètes olympiques peuvent le faire en une heure mais nous pas", dit-elle.

"Condamnation à mort"

Dans les Balkans, l'aide aux animaux errants relève plus du système D. En Serbie, où les animaux errants ne sont pas du ressort de l'Etat, ce sont les habitants de plusieurs villes qui leur viennent en aide. En Macédoine du Nord, des ONG appellent la population à laisser de la nourriture dans la rue pour les quelque 10'000 chiens errants des rues de Skopje.

En Croatie, une quarantaine de refuges pour animaux, portes closes aux visiteurs, implorent les citoyens de ne pas abandonner leurs petits amis. "Ces mesures prises pour les humains sont effectivement une condamnation à mort pour les chiens et chats", explique Indrit Osmani, qui dirige l'organisation de bénévoles Animal Rescue en Albanie.

Des cliniques vétérinaires de Bulgarie ont lancé une campagne d'information, après avoir constaté un abandon croissant d'animaux domestiques par des maîtres inquiets que leurs chats ou chiens ne leur transmettent le virus.

Dans le même esprit, des Libanais mènent campagne sur les réseaux sociaux publiant une photo de leur chien ou de leur chat avec une pancarte, où l'on peut lire: "Je ne transmets pas le virus" ou encore "ils transmettent seulement l'amour".

A Beyrouth, les organisations de défense des animaux ont mis en garde contre une recrudescence des cas d'empoisonnements et du nombre d'abandons qui "a au moins triplé ces dernières semaines en raison de la panique provoquée par le Covid-19", selon l'ONG BETA (Beirut for the Ethical treatement of Animals). (ats)

