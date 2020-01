Stéphane Riesen, nouveau Directeur général de Pittet Associés

mardi, 14.01.2020

Depuis le 1er janvier 2020, Stéphane Riesen est le nouveau Directeur général de Pittet Associés SA.

Stéphane Riesen a débuté chez Pittet Associés en 1999.

Stéphane Riesen remplace David Pittet, resté au poste de Directeur général durant plus de quinze ans, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière après le rachat de la société, l’été passé, par le Groupe Vaudoise Assurances.

Diplômé en actuariat de l’Université de Lausanne et expert LPP, Stéphane Riesen a débuté chez Pittet Associés (appelée alors MP Actuaires) en 1999, rejoignant Meinrad Pittet, son fondateur, auprès de qui il a découvert le monde des caisses de pensions et appris le métier d’actuaire-conseil. Devenu un personnage clé de la société, apprécié pour ses qualités d’orateur et de vulgarisateur, il a rapidement pris la tête de son département Actuariat et l’a développé en acquérant de nouveaux clients et en participant à l’ouverture des bureaux de Lausanne, Berne et Sion.

Stéphane Riesen est, notamment, un spécialiste du financement des caisses de pensions de droit public en système financier mixte. Il est du reste l’expert de plusieurs importantes institutions de prévoyance publiques de Suisse romande. Par ailleurs, il a accompagné plusieurs grandes caisses de pensions dans des processus de fusion. Il est aussi en charge d’importants clients privés pour lesquels il a le rôle d’expert LPP, mais aussi d’actuaire-conseil pour ce qui a trait aux engagements selon IFRS ou US GAAP.

«Pour moi, explique Stéphane Riesen, reprendre la tête de Pittet Associés est, tout à la fois, un grand honneur et un grand défi. Un grand honneur, parce qu’il s’agit de la société dans laquelle j’ai appris le métier de consultant et fait toute ma carrière. Un grand défi, car le monde de la prévoyance professionnelle est en pleine mutation. Les caisses de pensions ont, aujourd’hui, de nouvelles contraintes et de nouveaux besoins. Il s’agit pour nous de bien comprendre cette nouvelle donne, et de lui apporter des solutions appropriées, avec le professionnalisme et l’engagement qui ont toujours caractérisé notre société.»