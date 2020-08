Le coronavirus ne tue presque plus

vendredi, 28.08.2020

Depuis fin mai, le nombre de décès quotidiens liés au Covid-19 se situe entre zéro et trois, et concerne des personnes âgées présentant une autre pathologie. Plus de huit malades sur dix ne le sont que légèrement.

Maude Bonvin



Le profil-type d’une victime du coronavirus en Suisse? Un homme âgé de plus de 80 ans et domicilié dans les cantons du Tessin, de Vaud ou de Genève, d’après les chiffres publiés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une très large majorité des personnes qui succombent au virus...