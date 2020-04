Une plateforme de télémédecine pédiatrique voit le jour en Suisse

mercredi, 08.04.2020

Depuis début avril, un nouvel acteur a fait son apparition sur le marché de la télémédecine en Suisse romande, la plateforme «Que dit le pédiatre?». Le lancement du projet, porté à bout de bras depuis deux ans par Maddalena di Meo, a été avancé en raison de la crise sanitaire.

Stéphanie Giroud



«Beaucoup de parents vont aux urgences pour de la bobologie alors qu'ils pourraient avoir une réponse plus rapide avec de la télémédecine», explique Maddalena di Meo, fondatrice de la start-up Baby & Kids Care.

«Cela fait deux ans que je me bats pour démocratiser télémédecine, la situation de crise que nous traversons rend mon discours encore plus évident», constate Maddalena di Meo. L'infirmière, devenue cheffe d'entreprise, a fondé la start-up Baby & Kids Care il y a deux ans dans le but de...