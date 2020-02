Le sport rapporte 22,2 milliards en Suisse

mardi, 28.01.2020

Depuis 2005, le chiffre d'affaires du secteur du sport a crû de 41% en Suisse.

Une nouvelle embellie est attendue grâce aux Jeux olympiques de la jeunesse. (Keystone)

L'économie du sport génère 22,2 milliards de chiffre d'affaires par année en Suisse. Ce secteur emploie 97'900 personnes (équivalents plein temps), soit 2,4% de l'emploi.

Le sport représente 1,7% du PIB, selon une étude demandée par l'Office fédéral du sport (OFSPO) se basant sur des chiffres de 2017 et publiée mardi. Depuis 2005, date de la dernière étude, le chiffre d'affaires de ce secteur a crû de 41%. Quelque 11'000 nouveaux emplois ont été créés en 12 ans.

Le secteur des installations sportives est, avec 23%, celui qui contribue le plus à la valeur ajoutée de l'économie du sport. Suivent les clubs et les fédérations (19%) et le tourisme sportif (18%).

Le secteur des services liés au sport a connu un essor depuis 2005, passant de 8 à 11%. Cette progression est due aux grandes manifestations sportives comme les Championnats d'athlétisme de 2014 ou la Coupe du monde de ski de 2017, précise l'OFSPO. Une nouvelle embellie est attendue grâce aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Les accidents du sport représentent 9%. Le secteur des médias, la production d'appareils, d'articles et de vêtements n'affichent chacun que 2% de la valeur ajoutée. (ats)