Marché du travail: une forte immigration de main-d’oeuvre étrangère

lundi, 23.10.2017

Depuis 2001, la Suisse connaît une forte immigration de main-d'oeuvre étrangère. De 2011 à 2016, le nombre de personnes actives de nationalité étrangère a augmenté presque cinq fois plus fortement que celui des personnes actives de nationalité suisse. Le taux de chômage au sens du BIT des étrangers était deux à trois plus élevé que celui des Suisses.

En 2014, le niveau de rémunération de la main-d’oeuvre étrangère était globalement inférieur à celui des salariés suisses (resp. 5833 francs et 6713 francs).(Pixabay)

Entre le quatrième trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2016, le nombre d'actifs étrangers (étrangers actifs occupés et étrangers chômeurs au sens du BIT confondus) a progressé presque cinq fois plus rapidement que celui des personnes actives de nationalité suisse (+ 18,5% à 1,7 million contre + 4,1% à 3,6 millions).

Par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, la population active étrangère a nettement augmenté avant tout au début de la période considérée ainsi que dans la deuxième moitié de l’année 2013 et dans la première moitié de 2014 (entre 4,5% et 5,9%). La hausse a été bien plus faible en 2016.

La progression sensible du nombre de travailleurs étrangers est le résultat d'une forte immigration: sur l'ensemble de la période 2012–2016, les immigrations de main-d’oeuvre étrangère ont dépassé de 285 000 personnes les émigrations. Les migrations d'actifs de nationalité suisse présentaient par contre un solde négatif de 12 000 personnes durant la même période. Les naturalisations jouent un rôle sur la structure de la population active: de 2012 à 2016, quelque 115 000 personnes actives étrangères ont acquis la nationalité suisse.

Sans ces naturalisations, l'effectif de la population active étrangère aurait augmenté de 26,7% entre 2011 et 2016, alors que celui de la population active suisse n’aurait enregistré qu’une très légère progression (+ 1,0%). Au quatrième trimestre 2016, la part des étrangers dans la population active représentait 31,7% contre 29,0% cinq ans plus tôt.

Le chômage touche davantage les personnes étrangères

Au quatrième trimestre 2016, la population active de nationalité suisse se composait de 3,5 millions d'actifs occupés et de 118 000 chômeurs au sens du BIT. Le taux de chômage au sens du BIT de la population suisse s'élevait ainsi à 3,3%. Si ce taux a varié entre 3,0% (2011) et 4,0% (2014) au cours de la période sous revue pour la population de nationalité suisse, la situation des étrangers a été moins favorable: au quatrième trimestre 2016, 1,5 million d'entre eux étaient actifs occupés et 106 000 étaient au chômage au sens du BIT.Le taux de chômage au sens du BIT de la population étrangère se montait de la sorte à 8,3%.

Les étrangers sont davantage exposés au risque du chômage. Ce risque plus grand tient entre autres au fait qu’une proportion comparativement importante de personnes actives de nationalité étrangère n’a pas achevé d’autre formation que l’école obligatoire (26,4% contre 10,7% des Suisses).

Moins de temps partiel chez les étrangers

Entre le quatrième trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2016, la part des personnes travaillant à temps partiel a augmenté tant chez les Suisses (+2,5 points à 39,8%) que chez les étrangers (+2,4 points à 26,7%).

Ce mode de travail est très répandu chez les femmes, mais il l'est bien plus chez les Suissesses que chez les étrangères: au quatrième trimestre 2016, les premières étaient 61,5% à travailler à temps partiel, les secondes 49,4%. Chez les hommes, les proportions correspondantes étaient de 19,8% et 10,2%.

La plupart des actifs occupés étrangers sont salariés (95,6% contre 88,5% des Suisses). Seulement 4,4% ont le statut d'indépendants ou travaillent dans l'entreprise familiale.

Cette différence par rapport aux Suisses est liée à différents facteurs: à la problématique de l'intégration s'ajoute l'impossibilité pour les personnes étrangères de la première génération de reprendre une entreprise en mains familiales.

Comparée à la population suisse, une part relativement importante de la population de nationalité étrangère est par ailleurs âgée de moins de 40 ans (alors que la proportion d'indépendants est bien plus élevée chez les 40 à 64 ans que chez les moins de 40 ans).

La part des travailleurs étrangers frontaliers augmente

La structure de la population active occupée de nationalité étrangère selon le statut d'établissement n'a que légèrement changé au cours des cinq dernières années. Si la part des frontaliers titulaires du permis G a augmenté de 1,3 point à 20,4% et que celle des titulaires d’une autorisation d’établissement (livret C) s’est accrue de 0,5 point à 46,5%, on a par contre observé un recul de 1,0 point à 28,3% pour les titulaires d’une autorisation de séjour (livret B) et de 0,7 point à 3,0% pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée.

Conditions salariales plus favorables pour les Suisses

En 2014, le niveau de rémunération de la main-d’oeuvre étrangère était globalement inférieur à celui des salariés suisses (resp. 5833 francs et 6713 francs). On observe ainsi un écart salarial de 13,1% en faveur de la main-d’oeuvre suisse. Ces chiffres ne permettent cependant pas de conclure à une inégalité de traitement: d’une part les travailleurs étrangers sont en moyenne plus jeunes et d’autre part, d’importantes différences subsistent entre Suisses et étrangers en termes de niveau de formation et de répartition entre les branches économiques.

Entre 2010 et 2014, le niveau salarial médian des salariés étrangers (tous types d’autorisation de séjour confondus) a augmenté de 4,0% tandis que celui des salariés de nationalité suisse a connu une hausse de 3,5%.(Office fédéral de la statistique)