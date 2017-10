Feed Me, l'application pour "matcher" les restaurants

mercredi, 11.10.2017

Composer un match gastronomique sur le modèle de Tinder, c'est ce que propose l'application Feed Me. Elle simplifie au maximum le choix cornélien du restaurant pour tous les ventres qui crient famine.

L'utilisateur valide le restaurant en balayant l'écran vers la droite, c'est le "match", qui place le restaurant dans sa liste de favoris.

Sur le même principe que Tinder et sa recherche de celui qui fera battre son coeur, l'application Feed Me permet de trouver l'élu de son ventre, soit le restaurant parfait le plus proche de soi.

C'est Amie Watson, journaliste gastronomique, originaire de Montréal, qui a eu l'idée de combiner son "amour pour la bouffe et celui des applis fun et décalées". Elle a commencé par écrire plus de 1500 critiques originales sur les établissements de sa ville. Un côté fun qui distingue Feed me des nombreuses applications mobiles qui aident à trouver des restaurants.

Sur le même principe de balayage de l'application Tinder, l'utilisateur peut parcourir des milliers de fiches de restaurants, cafés, boulangeries, et fromageries les plus proches de son emplacement grâce à la géolocalisation. Différents filtres, tel le type de cuisine ou le style de l'établissement, sont disponibles pour affiner la recherche du restaurant coup de coeur.

L'utilisateur valide le restaurant en balayant l'écran vers la droite, c'est le "match", qui place le restaurant dans la liste de ses favoris. En swipant vers la gauche, l'utilisateur rejette le restaurant proposé. "C'est très visuel, on ne doit pas cliquer sur plein d'endroits pour trouver ce que l'on recherche", explique la créatrice de l'application.

Disponible dans 30 pays, dont la Suisse, les données des restaurants, y compris les photos, sont importées depuis l'application Yelp.