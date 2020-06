Retour en grâce des voitures Mobility à l’heure du déconfinement

mercredi, 03.06.2020

Délaissés quand les Suisses devaient rester chez eux, les véhicules partagés Mobility regagnent en popularité. En parallèle, ils sont davantage nettoyés en cette période de crise sanitaire.

En mai, le nombre de réservations était seulement 10% inférieur au niveau habituel ce qui est bien plus haut que les réservations affichées lors du confinement. (Keystone)

Après avoir accusé un recul de la demande lors du confinement lié au Covid-19, le fournisseur de services de partage Mobility a enregistré une nette hausse des réservations au mois de mai. Toute la flotte de véhicules sera donc bientôt à nouveau mobilisée et plus aucun chômage partiel n'est nécessaire pour l'heure.

Comme beaucoup d'employés travaillaient depuis chez eux et que la population se limitait aux trajets strictement nécessaires, la demande a diminué de moitié environ pour Mobility pendant le confinement. Toutefois, les assouplissements de la Confédération ont renversé la tendance. "En mai, de nombreux clients privés ont de nouveau fait appel aux services de Mobility. Pour ce segment de clientèle, le nombre de réservations était seulement 10% inférieur au niveau habituel. Cela montre que les utilisateurs nous font confiance et que Mobility est l'un de leurs moyens de transport privilégiés", affirme Roland Lötscher, le directeur de la société. La situation évolue différemment au niveau de la clientèle commerciale, qui représente un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise: la reprise des trajets professionnels demeurant faible en raison du trafic pendulaire réduit et du télétravail, la faible fréquence d'utilisation devrait se maintenir pendant un certain temps encore. "Dans l'ensemble, nous espérons que notre activité reprendra peu à peu en parallèle des mesures d'assouplissement", conclut Roland Lötscher.

Augmentation de l'offre

Compte tenu de la hausse de la demande, Mobility peut actuellement mobiliser à nouveau à plein temps le cinquième de ses effectifs, qui étaient en chômage partiel depuis le mois d'avril. Pendant cette période, les collaborateurs n'ont pas subi de perte de revenus puisque l'entreprise garantissait 100% du salaire. Mobility réintègre également peu à peu dans son offre standard les 400 véhicules qu'elle avait proposés en location mensuelle pendant le confinement dans un souci de solidarité, en particulier pour les personnes et organisations du secteur de la santé. Les locations mensuelles ont reçu un écho particulièrement positif, comme l'explique Roland Lötscher: "Nous avons été littéralement submergés de demandes. C'est pourquoi nous étudions la possibilité d'intégrer les locations longue durée dans notre offre standard." La décision sera prise dans le courant de l'année.

Nettoyage intensif des véhicules

Mobility continue à nettoyer sa flotte de manière intensive selon un processus en plusieurs étapes. En ces temps de Covid-19, elle a augmenté le rythme des nettoyages, qui sont effectués avec des produits désinfectants et selon la fréquence d'utilisation des voitures. Toutefois, les efforts de prévention de chaque client restent essentiels pour se protéger et protéger les autres.