Société générale Suisse: nouvelle responsable financement du négoce de matières premières

jeudi, 23.01.2020

Deia Markova est nommée responsable financement du négoce de matières premières de Société générale Suisse.

Deia Markova supervisera l’activité de Trade Commodity Finance en Suisse et développera la franchise dans le pays.

Société Générale annonce la nomination de Deia Markova en tant que Responsable Financement du Négoce de Matières Premières en Suisse. Cette nomination est effective depuis le 20 janvier 2020.

Dans ses nouvelles fonctions, Deia Markova supervisera l’activité de Trade Commodity Finance en Suisse et développera la franchise dans le pays.

Grâce à son expertise en matière de financement durable et à impact positif, Deia Markova continuera également à participer activement à la mise en œuvre de la feuille de route de Société Générale Suisse en matière de développement durable.

Basée à Genève, Deia Markova est rattachée à Anne Marion-Bouchacourt, Responsable Pays pour le Groupe en Suisse et Directrice Générale de SG Zurich1, et à Emmanuel Chesneau, Responsable Mondial Financement du Négoce de Matières Premières.

Deia Markova succède à Christian Vez qui, après 10 années passées chez Société Générale, fait valoir ses droits à la retraite anticipée.

Deia Markova bénéficie d’une solide expertise en banque d’investissement et de plus de 18 ans d’expérience internationale. Elle a su démontrer sa capacité à originer, structurer et exécuter des transactions complexes, tant en dette qu’en actions, en particulier sur les marchés émergents et les solutions innovantes.

Présente en Suisse depuis 1897, Société Générale offre à ses clients une large palette de services intégrés et de solutions sur-mesure en banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs, métiers titres ainsi que dans les activités Global Transaction & Payment Services, le financement de biens d’équipement (Société Générale Equipment Finance) et gestion de parc automobile (ALD Automotive).