Le Béjart Ballet Lausanne de retour dès le 2 octobre

vendredi, 11.09.2020

De retour à l’Opéra, le Béjart Ballet Lausanne présente "Basso Continuum", nouvelle création de Gil Roman, et "7 danses grecques" de Maurice Béjart

Privé de public depuis le début de la pandémie, le Béjart Ballet Lausanne retrouve enfin le chemin de la scène, celle de l’Opéra de Lausanne qui lui confie l’ouverture de sa nouvelle saison. Du 2 au 11 octobre* prochain, la compagnie présente Basso Continuum, dernière création de son directeur artistique Gil Roman, et 7 danses grecques de Maurice Béjart.



Après Tous les hommes presque toujours s’imaginent, fruit de la rencontre avec le compositeur américain John Zorn en 2019, Gil Roman propose Basso Continuum, chorégraphie imaginée sur les compositions du lausannois Richard Dubugnon. Récipiendaire du Prix culturel vaudois Musique en 2014, nominé aux Victoires de la Musique classique en 2016, Richard Dubugnon interprète en direct à la contrebasse ses musiques sur scène.



Deuxième pièce chorégraphique au programme de la soirée, 7 danses grecques de Maurice Béjart, réglée sur la musique de Mikis Theodorakis. « Un ballet, disait le créateur du BBL, où la Grèce – aux dires des Grecs – est d’autant plus présente que les emprunts à son folklore sont minimes ».



*Les 2-3-4-7-8-9-10 et 11 octobre. Ouverture de la billetterie : début septembre.



Les spectateurs seront priés d’appliquer les mesures sanitaires mises en place par l’Opéra de Lausanne qui sont indiquées sur leur site internet.

Plus d’informations sur bejart.ch et opera-lausanne.ch