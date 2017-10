De nouvelles nominations au sein du conseil d’administration de Naef Holding SA

jeudi, 12.10.2017

Frédéric Naef.

Naef Holding SA annonce la nomination de son nouveau Président du Conseil d’Administration, Monsieur Frédéric Naef, ainsi que l’arrivée d’un nouvel administrateur au sein du conseil, Monsieur Pierre Poncet.

Frédéric Naef

Frédéric Naef succède à Alain Peyrot qui a assuré la présidence du Conseil d’administration depuis 1994 et continue aujourd’hui à siéger en tant qu’administrateur. «Cette succession à la présidence s’inscrit dans une planification générationnelle déjà organisée au sein du conseil d’administration depuis plusieurs années. Frédéric Naef représente la quatrième génération de la famille Naef au sein de l’entreprise fondée par son arrière-grand-père Ernest en 1881.» souligne Etienne Nagy, Directeur Général et Administrateur.

Au bénéfice d’une formation économique, Frédéric Naef a principalement fait carrière dans la finance et la gestion de fortune. Il a rejoint l’entreprise dans le cadre de la succession de son père François, tout d’abord comme administrateur et ensuite comme associé. Depuis 2002 il est le représentant de la famille Naef au sein du conseil d’administration. Avec sa famille, il gère par ailleurs un domaine viticole sur la Côte vaudoise, le domaine du Château de Mont, propriété de la famille Naef depuis plus d’un siècle.

Avec plus de 300 collaborateurs travaillant sur six sites dans toute la région lémanique et au-delà, Naef a su préserver les valeurs d’une entreprise familiale. La société s’est transmise au sein de la famille Naef de génération en génération tout en intégrant des actionnaires privés, à l’instar de Monsieur Pierre Poncet, qui a récemment intégré le groupe comme actionnaire et administrateur.

Pierre Poncet

Pierre Poncet, de formation économique, a réalisé l’entier de sa carrière dans la banque privée. Associé gérant de la banque Bordier de 1999 à 2012, il en est aujourd’hui associé commanditaire. Il est également membre du comité de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Genève, dont il a assuré la présidence de 2013 à avril 2017. Issu d’une famille de régisseur, il a toujours porté un grand intérêt au domaine immobilier.