Atelier Volet, la fibre écologique en plus

lundi, 25.11.2019

De la charpente en passant par les volets, les escaliers, les meubles et même les tonneaux, l’Atelier Volet a fait du bois sa spécialité.

Maude Bonvin



Pour croître, l’entreprise mise sur une ressource locale et écologique, le bois. (Keystone)

Créé en 1981 par Pierre Volet et Michel Andreae, l’Atelier Volet emploie environ 85 collaborateurs à St-Légier. Quant au Groupe Volet SA, il est composé de six entreprises d’environ 180 personnes et réparties sur le canton de Vaud.

«En 2018, notre chiffre d’affaires s’élevait à 16...