Galenica: grands changements au sein de l'actionnariat

mardi, 20.12.2016

De grands changements ont eu lieu au sein de l'actionnariat de Galenica, les investisseurs Remo et Manuela Stoffel détiennent désormais 10% des droits de vote au travers de plusieurs sociétés.

Remo et Manuela Stoffel ont investi dans le grossiste pharmaceutique via les sociétés Priora Projekt, Immoport, VV Value Vals, Kodiak Invest.

De grands changements ont eu lieu au sein de l'actionnariat de Galenica, les investisseurs Remo et Manuela Stoffel détiennent désormais 10% des droits de vote au travers de plusieurs sociétés. La part en nominatives s'élève à 8,22%, indique un communiqué de SIX Swiss Exchange.



Remo et Manuela Stoffel ont investi dans le grossiste pharmaceutique via les sociétés Priora Projekt, Immoport, VV Value Vals, Kodiak Invest.



A l'inverse, les actionnaires Stefano Pessina et Kohlberg Kravis Roberts, via la société Sprint Investments, ont revu à la baisse leur participation, qui passe à 15,17%, alors qu'elle était encore de 21% en mai.



La vente de Sprint n'est pas surprenante, dans la mesure où les spéculations vont bon train depuis plusieurs mois. En septembre, le président de Galenica Etienne Jornod s'était dit persuadé que la participation de Sprint serait transférée entre de bonnes mains. "Nous sommes convaincus de trouver une solution satisfaisante pour le paquet de Sprint", avait-il alors indiqué dans une interview au Sonntagszeitung. - (awp)