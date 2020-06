ISS Suisse: David Macherel nommé Managing Director Key Accounts

mercredi, 24.06.2020

David Macherel sera responsable du domaine Key Accounts chez ISS Suisse en tant que membre de la Direction à partir du 1er juillet 2020.

David Macherel était auparavant Account Director pour l’un des trois plus grands clients d’ISS Suisse.

Après plus de 16 ans d’expérience professionnelle dans le secteur immobilier et une longue carrière au sein d’ISS Suisse, David Macherel a été nommé Managing Director Key Accounts.

A ce nouveau poste, David Macherel dirigera directement les secteurs Account Management stratégique, Real Estate Services, Gestion des projets de construction et Workplace Advisory de l’entreprise ISS Suisse, qui comptent environ 250 spécialistes. Dans le cadre de la mise en œuvre des Facility Services Intégraux (26 services), 2.500 personnes supplémentaires sont impliquées dans les Key Accounts dont Macherel est responsable.

David Macherel était auparavant Account Director pour l’un des trois plus grands clients d’ISS Suisse. Il a précédemment occupé divers postes de direction chez UBS. Il est titulaire d’un Master of Science in Management, Technology and Economics (MTEC) obtenu à l’EPF de Zurich et a également décroché, parallèlement à son activité professionnelle, un Diploma of Advanced Studies en économie bancaire au Swiss Finance Institute de Zurich.

En outre, il a suivi avec succès deux programmes de leadership mondiaux d’ISS au cours des dernières années.

Entreprise de Facility Management et de services leader en Suisse, ISS Suisse emploie plus de 12.000 collaboratrices et collaborateurs et possède 36 filiales couvrant la totalité du territoire suisse. Fondée en 1967, la société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires total de 820 millions de francs suisses.