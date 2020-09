Covid-19: l'économie romande résiste mieux que le reste de la Suisse

mardi, 22.09.2020

D’après la dernière étude publiée mardi, le PIB romand est attendu en chute de 5,7% en 2020, contre 6,2% pour la moyenne nationale. Jura et Neuchâtel sont les cantons les plus touchés par la crise.

Matteo Ianni



L’impact du Covid-19 sur l’économie romande est plus fort qu’en 2008.

Le PIB romand est attendu en chute de 5,7% cette année en raison de la crise du Covid-19, selon la nouvelle étude sur l’économie régionale présentée mardi par les six banques cantonales et l’institut Créa. Si le plongeon est bien plus important que lors des dernières crises, la Suisse romande...