Portugal: l'OCDE appelle à la poursuite des réformes

lundi, 06.02.2017

Dans un rapport sur l'économie portugaise, l'OCDE recommande au pays de "maintenir l'élan des réformes structurelles".

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a appelé lundi le Portugal à poursuivre sur la voie des réformes, afin de réduire sa dette publique sans mettre en péril la reprise de son économie.

Dans un rapport sur l'économie portugaise, l'OCDE recommande au pays de "maintenir l'élan des réformes structurelles" et de poursuivre ses efforts en vue d'un "assainissement budgétaire graduel pour garantir que la dette publique se réduit sans mettre en risque la reprise" économique.

"La dette publique est élevée et représente un risque dans un contexte de croissance faible", s'est inquiétée l'organisation internationale qui compte 35 Etats membres, pour la plupart des pays développés.

Parmi les secteurs à réformer, l'OCDE cite notamment le système judiciaire, l'administration publique et le marché du travail.

"La poursuite du rééquilibrage de l'économie demandera davantage d'investissement", a ajouté l'institution basée à Paris, qui a également mis en garde contre le niveau élevé de créances douteuses, qui "fragilise le secteur bancaire et limite l'investissement".

Frappé de plein fouet par la crise de la dette de la zone euro, le Portugal a été soumis entre 2011 et 2014 à un plan de sauvetage international assorti d'une sévère cure de rigueur budgétaire.

Après trois ans de récession économique, le pays a renoué avec la croissance en 2014 mais la reprise reste fragile. D'après les prévisions du gouvernement socialiste, l'activité économique devait progresser de 1,2% en 2016, puis de 1,5% cette année.

Le déficit budgétaire devrait être ramené à 2,3% du PIB fin 2016, mais la dette publique avoisine toujours les 130% du PIB.(awp)