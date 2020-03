Forbo solidifie avec brio son assise stratégique et financière

mardi, 03.03.2020

Dans un environnement difficile, Forbo affiche une performance robuste et attractive. En gardant son cap stratégique et sa solidité financière, en innovant sans relâche.

Philippe Rey



This E. Schneider. Président exécutif de Forbo et par ailleurs administrateur d'Autoneum et Rieter.

Forbo a accompli une solide performance en 2019 dans un environnement devenu plus difficile, et rendu encore plus ardu cette année par le coronavirus plus particulièrement. Cependant, Forbo est un groupe mondial, bien diversifié tant au plan géographique, que ceux de son outil de production (ce...