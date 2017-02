M. Prix critique Swisscom sur les paiements au guichet postal

Dès février, le géant bleu refacturera à ses abonnés les frais prélevés par La Poste pour le paiement des factures de téléphone aux guichets. Le surveillant des Prix de la Confédération critique la mesure et saisit la Commission fédérale de la communication.



Dans sa dernière lettre d'information, Monsieur Prix relève que 23% des factures de Swisscom pour la téléphonie mobile et fixe sont payées au guichet postal. Le changement de pratique de Swisscom va donc pénaliser un bon nombre de clients.



D'après les calculs de M. Prix, l'abonné au service de base Swisscom devrait désormais payer 26,30 francs, soit une augmentation de 95 centimes par facture. L'abonné avec accès internet verrait lui sa facture passer de 59,40 à 60,70.



En tant que concessionnaire du service universel, Swisscom est toutefois tenu de respecter un prix plafond des prestations. Répercuter la taxe de La Poste comme entend le faire l'opérateur historique aboutirait à un dépassement de ce plafond; la loi serait donc enfreinte, selon M. Meierhans.



Pour le surveillant des Prix, Swisscom devrait plutôt accorder un rabais aux clients qui paient avec des outils moins coûteux comme les services en ligne, plutôt que de pénaliser ceux qui utilisent le guichet postal. Et la part de clients payant aux guichets ne cesse de toute façon de baisser, ce qui diminue les coûts liés à ce service.



Le surveillant des Prix a décidé d'agir. Il a contacté la Commission fédérale de la communication, l'autorité indépendante de régulation du marché des télécoms. Il lui a demandé d'intervenir pour que le prix plafond du service universel soit respecté.



Sur son site internet, Swisscom indique qu'il n'a jamais été aussi facile de régler ses factures en ligne. Il est donc équitable que les clients passant par La Poste payent pour ce service et les coûts qui en résultent.



Les concurrents de Swisscom ont déjà pris cette mesure. Selon des chiffres du portail de comparaison Verivox, Salt facture le paiement au guichet entre 0,95 et 1,90 franc, Sunrise 2 francs avec un bulletin orange et 5 francs avec un bulletin rouge, et Cablecom 2 francs respectivement 7,50. - (awp)