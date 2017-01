Swiss Life ferme son unité de gestion de fortune à Lugano, 30 postes touchés

Dans le cadre d'une réorganisation de ses services, Swiss Life AM va transférer à Zurich les activités de sa succursale tessinoise, qui emploie actuellement une trentaine de personnes.

Le nombre de postes transférés est actuellement en cours d'évaluation

Swiss Life Asset Managers, l'unité de gestion de fortune de l'assureur-vie zurichois, va fermer ses bureaux à Lugano d'ici la fin de l'année. Dans le cadre d'une réorganisation de ses services, Swiss Life AM va transférer à Zurich les activités de sa succursale tessinoise, qui emploie actuellement une trentaine de personnes, a indiqué mardi à AWP Marzio Zappa, responsable du marché tessinois pour la clientèle commerciale. Des licenciements ne sont pas exclus.



Le regroupement des activités de gestion de fortune sur les bords de la Limmat a pour but "d'optimiser les processus et les services". A cette fin, les deux unités établies à Zurich fusionneront avec leur homologue tessinoise. L'opération devrait aboutir mi-2017, sous réserve du feu vert de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma), précise Swiss Life dans un communiqué.



Le nombre de postes transférés est actuellement en cours d'évaluation, selon M. Zappa. "Nous ne pouvons cependant pas exclure que certaines fonctions ne soient pas maintenues et qu'il y ait une réduction des postes de travail", a-t-il déclaré au micro de la RSI. A l'heure actuelle, il ne "part pas du principe" que celle-ci débouche sur des licenciements collectifs.



Swiss Life entend cependant maintenir le reste de ses activités au sud des Alpes, où elle emploie quelque 230 collaborateurs et compte près de 80'000 clients, entre particuliers et entreprises. "Le Tessin est et reste très important pour Swiss Life", a assuré M. Zappa.



Au 30 juin 2016, Swiss Life AM comptait une masse sous gestion (AuM) de plus de 200 mrd CHF, dont 44,4 mrd pour le compte de tiers investisseurs. Au total, l'unité de gestion de fortune de l'assureur zurichois emploie plus de 1500 collaborateurs en Europe. - (awp)