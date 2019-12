Dix start-up représenteront la Suisse au Mobile World Congress

mardi, 03.12.2019

Dans le cadre du programme Venture Leaders Mobile, les dix start-up mobiles les plus innovantes de Suisse se rendront au congrès de Barcelone en février prochain.

Dix jeunes entrepreneurs se rendront à Barcelone en février prochain.

Dix start-up représenteront la Suisse au Mobile World Congress de Barcelone dans le cadre du programme Venture Lab. L'événement, qui aura lieu en février 2020, offre aux jeunes entreprises les plus innovantes la possibilité de présenter leur technologie aux investisseurs internationaux et aux leaders de l'industrie des télécommunications.

Grâce au succès de la tournée de présentation l'an dernier et à la croissance de la technologie mobile, Venturelab a choisi cette année de doubler le nombre de fondateurs de start-up qui iront à Barcelone, passant de 5 à 10.

Les dix start-up ont été sélectionnées parmi plus de 70 candidats par un jury d'investisseurs professionnels et d'experts en technologie mobile. Les jeunes pousses couvrent des secteurs allant de la cybersécurité à l'intelligence artificielle et aux grandes données.

Parmi les start-up retenues figurent cinq romandes - Astrocast, Creal3D, Ecorobotix, Kido Dynamics, Scantrust - et cinq alémaniques - Decentriq, Exeon Analytics, Inivation, Qiio, Synthara.

Le programme Venture Leaders Mobile 2020 est organisé par Venturelab et soutenu par Vischer, Swisscom et Switzerland Global Enterprise.