UBS nomme un nouveau directeur général romand

vendredi, 14.02.2020

Dans le cadre des promotions annoncées cette semaine, UBS a nommé douze nouveaux directeurs généraux (Group Managing Director, GMD), dont Cyril Meury, directeur de la Région Romandie.

Pendant cinq ans, Cyril Meury a dirigé la Clientèle privée pour l’ensemble de la Région Valais avant de prendre, dès janvier 2018, la tête de la Région Romandie.

Cyril Meury a été nommé directeur de la Région Romandie au sein de la banque UBS. Economiste bancaire ES, Cyril Meury (45 ans) est un pur produit de la filière de formation UBS où il a débuté par un apprentissage à Neuchâtel, avant de parfaire ses connaissances à Lausanne pendant une demi-douzaine d’années, puis de poursuivre sa carrière en assumant diverses fonctions et responsabilités, principalement à Zurich et en Valais.

Pendant cinq ans, Cyril Meury a dirigé la Clientèle privée pour l’ensemble de la Région Valais avant de prendre, dès janvier 2018, la tête de la Région Romandie qui regroupe les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura.

Cinq directeurs généraux romands

Parmi la centaine de directeurs généraux d'UBS au plan mondial, près de la moitié sont actifs en Suisse. Sur le nombre, on comptait déjà trois Romands: Jean-François Beausoleil, directeur régional d’UBS Genève, Alain Conte, responsable du segment clientèle Entreprises suisses (PME, grandes entreprises et professionnels de l’immobilier) au siège à Zurich et Ali Janoudi à la tête, à Genève, de la gestion de fortune pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)

Un autre Romand, Jean-Claude Humair, est aussi directeur général à Hong Kong et responsable des Solutions d’investissements (Advisory & Sales) pour l’Asie-Pacifique (APAC).

On notera encore que deux des cinq Division Vice Chairman sont également romands: Alain Robert, basé à Zurich, et Michel Adjadj, à Genève.