Le Conseil Conseil d'État neuchâtelois fera l’impasse sur les loyers

jeudi, 02.04.2020

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le gouvernement du canton de Neuchâtel renonce temporairement à récolter les montants qui lui sont dus.

Le conseiller d'Etat neuchatelois responsable des finances Laurent Kurth, à droite, et le President du Conseil d'Etat neuchatelois Alain Ribaux, à gauche, en septembre dernier. (Keystone)

Le Conseil d'Etat neuchâtelois renonce aux loyers dus en avril et en mai par les locataires de locaux commerciaux appartenant à l'État. Le gouvernement a aussi pris contact avec les organisations immobilières.



Le Conseil d'État «entend tendre la main à de petites entreprises, pour la plupart des restaurateurs, qui sont aujourd'hui dans l'impossibilité d'exercer leur activité, et par conséquent d'honorer leurs loyers, et qui par ailleurs se sont toujours acquittés de loyers de façon régulière», a-t-il indiqué jeudi.



Le gouvernement invite aussi les acteurs parapublics à étudier la faisabilité d'une mesure comparable. Il demande aux instituts bancaires d'autoriser le rééchelonnement des amortissements pour les propriétaires fonciers qui en feraient la demande. (awp/ats)

