Quaero Capital se dote d'un responsable commercial pour la Suisse alémanique

lundi, 06.07.2020

Daniel Ritz a été nommé responsable du développement commercial pour la Suisse alémanique au sein de la société genevoise Quaero Capital.

Avant de rejoindre Quaero Capital, Daniel Ritz était Institutional Sales & Relationship Manager de la Fintech Lykke Corp.

Le spécialiste genevois de la gestion d’actifs Quaero Capital a engagé Daniel Ritz en tant que responsable du développement commercial pour la région alémanique. Il sera chargé de promouvoir les stratégies de Quaero Capital auprès de clients institutionnels et d’intermédiaires professionnels en Suisse alémanique et au Liechtenstein.

Daniel Ritz bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier institutionnel suisse alémanique. Au cours de sa carrière, il a géré des portefeuilles institutionnels et développé un large réseau de relations avec des clients institutionnels pour des banques locales et des gérants d’actifs de premier plan.

Daniel Ritz détient un Masters en Economie de l’Université de Saint-Gall ainsi qu’un MBA de l’Université de Rochester (New York). Il est certifié CFA et est membre du Conseil de la CFA Society Switzerland.