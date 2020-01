Dätwyler: Walter Scherz remplacera Reto Welte à la tête des finances

Walter Scherz sera le nouveau directeur financier du groupe Dätwyler à partir d'avril.

Walter Scherz a rejoint Dätwyler en 2012 en tant que responsable de la révision interne.

Dätwyler a annoncé la nomination de Walter Scherz au poste de directeur financier (CFO) du groupe, en remplacement du titulaire actuel Reto Welte, qui a décidé de partir à la retraite à fin mars 2020 après plus de dix ans passés à cette fonction.

Dans un communiqué diffusé mardi, le groupe industriel uranais précise que son futur CFO justifie d'une vaste expérience dans le domaine des fusions et acquisitions (M&A) ainsi que dans la révision interne et externe, et qu'il a officié plusieurs années à l'étranger, notamment aux Emirats arabes unis et en Russie.

Walter Scherz a rejoint Dätwyler en 2012 en tant que responsable de la révision interne après avoir oeuvré une dizaine d'années auprès du cabinet de conseil KPMG. Diplômé en économie d'entreprise de l'Université de St-Gall, il dirige depuis 2017 les finances de la division Composants techniques, dont le chiffre d'affaires annuel se monte à 460 millions de francs. (awp)