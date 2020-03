Cyrus Jilla rejoint l'équipe de direction de Waypoint Capital

mardi, 10.03.2020

Cyrus Jilla sera chargé du développement des activités de gestion d'actions de Waypoint Capital.

Cyrus Jilla bénéficie d’une expérience étendue dans l'évaluation d’opportunités d'investissement stratégiques et dans la création et le développement de sociétés d'investissement.

Waypoint Capital, la société d’investissement de la famille Bertarelli, a nommé Cyrus Jilla au sein de son équipe de direction. Cyrus Jilla contribuera au développement des activités de gestion d'actifs de Waypoint, et plus particulièrement de Northill Capital, dont il deviendra le directeur général. Dans cette fonction, il aura pour objectif d’augmenter les investissements sous-jacents de Northill et de rajouter de nouveaux gestionnaires à son portefeuille, tout en achevant l'intégration de la plateforme Northill au sein du groupe Waypoint.

Cyrus Jilla bénéficie d’une expérience étendue dans l'évaluation d’opportunités d'investissement stratégiques et dans la création et le développement de sociétés d'investissement. Il a également l’habitude de travailler auprès de plateformes d'investissement familiales, qui ont pour particularité leur vision multigénérationnelle.

Il était au préalable l’un des présidents de Fidelity International Limited, la société qui chapeaute l’activité de gestion d’actifs internationale, en y assumant la responsabilité principale des investissements pour compte propre de FIL.

Cyrus Jilla a commencé sa carrière chez Schroders plc, puis a rejoint Bain & Company où il est devenu Managing Partner du bureau de Londres. Il a ensuite passé plusieurs années en tant que membre du conseil d'administration auprès de De Beers Group, qui était à l'époque une entreprise familiale.