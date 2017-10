«Sans le 11 Septembre visant les infrastructures critiques et industrielles en Suisse, rien ne bougera rapidement!»

lundi, 23.10.2017

Cyber-Résilience. Ainsi s’alarme Jean-Claude Michaca, CEO de la société suisse active dans la cybersécurité des infrastructures critiques en Suisse et au Moyen-Orient.

Elsa Floret



"Nous préconisons une règlementation de type Finma pour les infrastructures critiques en Suisse." Jean-Claude Michaca.

Actif dans le secteur de la cyber-sécurité des infrastructures industrielles en Suisse, Cyber-Résilience a été créé par plusieurs associés dont Jean-Claude Michaca et Laurent Delifer. La société est présente en Suisse et au Moyen Orient et fournit des services aux entreprise désirant renforcer...