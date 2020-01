CSS Assurance vend à Zurich Suisse ses affaires d'entreprise

mercredi, 15.01.2020

CSS Assurance a annoncé mardi la vente de son portefeuille d'entreprises, comprenant environ 30'000 PME, à son concurrent Zurich Suisse.

L'opération entraînera la suppression d'une dizaine de postes de travail et le transfert de 68 collaborateurs de CSS à Zurich Suisse.(Keystone)

En cédant son portefeuilles d'entreprises à Zurich Suisse, l'assureur lucernois CSS Assurance entend ainsi se recentrer sur son coeur de métier et renforcer son positionnement dans le domaine de la santé.



Les contours financiers de l'opération, qui doit encore recevoir le feu vert de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) et la Commission de la concurrence (Comco), n'ont pas été divulgués.



Zurich reprend l'ensemble des contrats de CSS dans l'assurance accidents obligatoire (LAA) et complémentaire (LCA), ainsi que l'assurance collective d'indemnités journalières LCA.



La transaction ne comprend pas en revanche l'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie et les contrats-cadres d'entreprises concernant l'assurance-maladie complémentaire pour des assurés individuels.



Zurich Suisse poursuivra la gestion des polices des 30'000 clients de CSS dans le segment des petites et moyennes entreprises (PME) "aux mêmes conditions", assure CSS dans un communiqué.



L'opération entraînera la suppression d'une dizaine de postes de travail et le transfert de 68 collaborateurs de CSS à Zurich Suisse "dans des conditions comparables et dans la même région", selon le communiqué.(awp)