Crypto Finance clôture une levée de fonds de 14 millions de francs

jeudi, 16.04.2020

Crypto Finance AG a achevé avec succès son tour de financement de série B, levant 14 millions de francs.

MH



Le Dr Ming Shu, associé chez Lingfeng Capital, sera proposé comme nouveau membre du conseil d'administration de Crypto Finance.(Keystone)

Crypto Finance AG a clôturé une levée de fonds de série B de 14 millions de francs pour élargir les opérations, les produits et les services de crypto asset. Avec ce nouveau capital, le financement total levé pour Crypto Finance est de CHF 36 millions, et le groupe Crypto Finance peut continuer de croître malgré les défis actuels posés par Covid-19.

L'investisseur suisse Rainer-Marc Frey et Lingfeng Capital, basé en Asie, ont dirigé les investissements, avec d'importants investissements d'investisseurs existants et de plusieurs nouveaux investisseurs, y compris QBN Capital, basé en Asie. Le Dr Ming Shu, associé chez Lingfeng Capital, sera proposé comme nouveau membre du conseil d'administration de Crypto Finance. Le groupe Crypto Finance poursuivra son expansion internationale et développera ses opérations de gestion d'actifs, de trading, de tokenisation et de solutions de stockage pour les investisseurs institutionnels.