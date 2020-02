Cristina Schaffner élue nouvelle directrice de constructionsuisse

lundi, 17.02.2020

Cristina Schaffner va succéder à Benjamin Wittwer à la tête de constructionsuisse à partir d'avril.

Cristina Schaffner était auparavant cheffe du développement stratégique de planitswiss à Singapour depuis 2018.

Le comité de constructionsuisse a élu Cristina Schaffner au poste de nouvelle directrice. Elle prendra ses fonctions à partir d'avril 2020.

Cristina Schaffner succède à Benjamin Wittwer, qui a décidé de quitter l’association faîtière de l’industrie de la construction.

Cristina Schaffner (37 ans) était cheffe du développement stratégique de planitswiss à Singapour depuis 2018.

Auparavant, elle a travaillé pendant dix ans comme consultant senior et membre de la direction de furrerhugi. Elle est titulaire d’un Master of Arts in International Affairs and Governance de l’Université de Saint-Gall.