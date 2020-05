Sowapi lance son application mobile de garde d’animaux

mardi, 28.04.2020

Créée par la startup valaisanne NesMo et coachée par Genilem-Valais, l’application Sowapi fait ses premiers pas sur le marché suisse. Elle met en relation les propriétaires d’animaux et les pet-sitters disponibles.

MH



La mise en relation du maître et du pet-sitter est automatisée.(Keystone)

Sowapi a mis les bouchées doubles pour assurer la sortie de son application mobile de garde d’animaux au moment où le besoin est plus important que jamais, en période de coronavirus.

Inspirée du modèle de Uber, l'application permet aux propriétaires d’animaux de les confier à des pet-sitters qualifiés en quelques clics et à tout moment. Parmi les services, on retrouve la garde d'animaux, les visites à domicile, la promenade et une offre de famille d'accueil durant les absences prolongées.

Créée par la startup valaisanne NesMo, coachée par Genilem-Valais, la plateforme de pet-sitting est expérimentée depuis quelques jours à travers toute la Suisse. Une centaine de téléchargements a été enregistrée. Les fondateurs tiendront compte des retours des utilisateurs afin d’affiner les services et d’ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.

La mise en relation du maître et du pet-sitter est automatisée. Le propriétaire fait sa demande sur l’application, qui se charge instantanément de trouver les pet-sitters les plus proches de chez lui, disponibles et correspondants à la demande. Les disponibilités sont alors immédiatement communiquées au maître.

Formation en ligne

"Tous les pet-sitters sont vérifiés et validés pour s’assurer que l’animal soit bien traité et que le propriétaire le confie l’esprit léger", soulignent les fondateurs. "Une formation en ligne pour les pet-sitters sera également disponible dans les prochains mois. Elle permettra aux utilisateurs d'augmenter leurs compétences et leurs connaissances sur la sécurité, la communication et la relation avec les animaux".

En cette période de coronavirus, Sowapi s'est engagée à ce que les pet-sitters maîtrisent les gestes barrières permettant de limiter la transmission du virus lors de la récupération de l’animal de compagnie.