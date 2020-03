Credit Suisse dresse un bilan positif de son immobilier en 2019

jeudi, 05.03.2020

Credit Suisse se félicite jeudi d'avoir réduit ou maintenu le taux de perte sur loyer de ses fonds immobiliers sur l'exercice écoulé.

Real Estate Fund Hospitality a enregistré une performance positive de 26,1%, à comparer avec -4,6% un an auparavant.(Keystone)

Les détenteurs de parts se verront proposer une distribution inchangée dans le cas de Real Estate Fund Green Property et en hausse pour Real Estate Fund Hospitality comme pour Real Estate Fund Livingplus.



Real Estate Fund Green Property a dégagé une performance de 24,8%, contre -3,2% en 2018. Les revenus locatifs se sont enrobés de 1% à 110,9 millions, tandis que le taux de perte sur loyer a été ramené à 3,99%, contre 4,69%.



Les détenteurs de parts se verront offrir une distribution stable de 3,70 francs. L'augmentation de capital de près de 180 millions réalisée en novembre servira à développer le portefeuille et à réduire l'endettement, souligne le compte-rendu annuel. La valorisation du portefeuille s'est étoffée de 186,8 millions à 2,71 milliards de francs.



Real Estate Fund Hospitality a enregistré une performance positive de 26,1%, à comparer avec -4,6% un an auparavant. Les revenus locatifs ont toutefois fondu de plus de trois millions à 49,1 millions. Le taux de perte sur loyer a été abaissé à 0,52%, contre 0,73%. La valeur vénale des immeubles s'est contractée de 47,1 millions à 1,08 milliard de francs. La distribution a été agrémentée de 10 centimes à 3,40 francs.



Real Estate Fund Livingplus propose également une distribution améliorée de 10 centimes, à 3,60 francs. La performance a atteint 20,5%, contre -7,4% en 2018. La valeur vénale des objets a progressé de 55,5 millions à 2,90 milliards. Les revenus locatifs ont augmenté de 1,7 million à 132,7 millions, tandis que le taux de perte sur loyer a été raboté de 4 points de base à 5,28%.



A compter du 1er février, les fonds Real Estate Fund Hospitality et Real Estate Fund Livingplus ont été confiés à la gestion de Jessica Lindauer.(awp)