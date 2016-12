Credit Suisse nomme un nouveau responsable des investissements pour la Suisse

mardi, 13.12.2016

Burkhard Varnholt a été nommé directeur des investissements (CIO) de la branche helvétique de Credit Suisse, a annoncé la banque mardi. Il prendra ses fonctions au 1er janvier, en plus de ses fonctions actuelles de vice-CIO mondial et de vice-président du comité d'investissement du groupe.



M. Varnholt, 48 ans, remplace Anja Hochberg, qui conserve ses fonctions de responsable des services d'investissement et restera membre du comité d'investissement, selon un communiqué.



Le nouveau CIO Suisse est retourné en novembre chez Credit Suisse, après y avoir déjà travaillé de 1996 à 2006 en tant que directeur mondial des produits financiers et du conseil d'investissement de la gestion de fortune. Entre 2006 et 2014, il a été CIO chez J. Safra Sarasin et ensuite chargé des solutions d'investissement chez Julius Bär. - (awp)