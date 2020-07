Les résultats d'entreprises à ne pas manquer

jeudi, 30.07.2020

Nestlé, Lafargeholcim, Credit Suisse, APG/SGA focus sur les résultats d'entreprises à ne pas manquer jeudi.

Fort de sa solide performance, Credit Suisse prévoit de verser la deuxième partie du dividende.(Keystone)

Lafargeholcim résiste mieux que prévu au premier semestre

Lafargeholcim résiste mieux que prévu au premier semestre

LafargeHolcim résiste mieux que ce qui était prévu les analystes au premier semestre 2020 et se dit confiant pour le second semestre

Credit Suisse dépasse les attentes au deuxième trimestre

Credit Suisse dépasse les attentes au deuxième trimestre

Credit Suisse a publié une meilleure performance qu'escompté au deuxième trimestre. Le bénéfice net du groupe zurichois a bondi de 24% à 1.16 milliard de francs. La banque réorganise également certaines de ses activités

Nestlé: bénéfice semestriel en hausse malgré un repli des ventes

Nestlé: bénéfice semestriel en hausse malgré un repli des ventes

Le géant alimentaire Nestlé a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse au premier semestre, bien que ses ventes et le résultat opérationnel (Ebit) courant récurrent aient eux baissé durant la période sous revue. Le groupe estime que le Covid-19 n'impactera pas son activité de manière importante

Les résultats de Bucher s'effondrent

Les résultats de Bucher s'effondrent

Le spécialiste des machines agricoles et des véhicules de voirie Bucher Industries a subi de plein fouet l'impact du coronavirus sur ses activités. Les entrées de commandes, qui permettent d'anticiper l'activité à venir, ont chuté de 20.4% à 1.15 milliard de francs et le carnet de commandes a fondu de 14.2% à 779 millions

APG/SGA subit de plein fouet le recul du marché publicitaire

Le spécialiste de la publicité extérieure APG/SGA a vu ses activités fortement impactées au premier semestre par la pandémie de coronavirus. Même si le déconfinement offre de nouveau plus de possibilités en matière d'affichage, la direction ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions pour l'ensemble de l'année prochaine.

Les recettes publicitaires du groupe zurichois ont plongé de 29,2% sur un an à 107,8 millions de francs, avec une chute de 28,6% en Suisse et de 40,5% à l'international. Le chiffre d'affaires total s'est effondré de 28% à 110.3 millions, a précisé APG/SGA dans son rapport semestriel.

La situation n'est guère meilleure en matière de rentabilité, avec un résultat d'exploitation (Ebit) plongeant dans le rouge à 5.1 millions de francs, contre un bénéfice de 24.4 millions un an plus tôt. Le résultat net a suivi le même chemin, affichant pendant la période sous revue une perte nette de 5.1 millions, après un bénéfice de 19.4 millions.

Clariant améliore sa rentabilité au premier semestre

Le chimiste bâlois Clariant a vu ses recettes reculer au premier semestre, mais a nettement amélioré sa rentabilité après avoir effectué l'année dernière des provisions pour une enquête cartellaire de l'Union européenne.

Entre janvier et fin juin, le chiffre d'affaires est ressorti en baisse de 13%, ou -5% hors effets de changes, à 1.95 milliard de francs, a indiqué Clariant jeudi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a été quasiment triplé sur un an à 292 millions de francs. La base de comparaison est cependant biaisée, en raison de provisions de 231 millions effectuées au premier semestre 2019 à cause d'une enquête cartellaire de la Commission européenne.

Le groupe Bellevue voit ses recettes progresser

Bellevue Group a tiré profit de la solidité de son modèle d'affaires au premier semestre, augmentant ses recettes. Le bénéfice net a toutefois subi les conséquences d'effets exceptionnels. Le produit d'exploitation a progressé de 4.3% à 48.6 millions de francs. Le résultat opérationnel a gagné 14.6% à 17.5 millions. Le ratio coûts sur revenus a été amélioré à 64%, contre 67% un an plus tôt. A moyen terme, il doit s'inscrire sous 60%.

Kardex enregistre une baisse des résultats semestriels

Le constructeur de solutions d'entreposage Kardex a vu ses résultats reculer au premier semestre en raison de la pandémie de coronavirus. Les recettes et la rentabilité devraient continuer à se replier sur les six derniers mois de l'année. Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a cédé 9.5% à 207.8 millions d'euros et le bénéfice net a chuté de 15.3% à 17.1 millions.

Le point sur la Bourse suisse

La Bourse suisse entamait la séance de jeudi en légère baisse, ne profitant pas de la clôture dans le vert de Wall Street, portée notamment par la décision de la banque centrale américaine (Fed) de maintenir ses taux directeurs inchangés.

A 09h10, le SMI cédait 0.56% à 10.215.75 points, le SPI perdait 0.46% à 12.665.03 points et le SLI abandonnait 0,47% à 1551.95 points...Lire la suite