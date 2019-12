Credit Suisse se ménage la possibilité de surprendre favorablement l'an prochain

mercredi, 11.12.2019

Crédit Suisse Group a abaissé son objectif de rendement des fonds propres ROTE à plus de 8% cette année et à 10% pour 2020. La pression des taux négatifs sur la banque suisse SUB devrait s'atténuer l'an prochain, à la faveur de cessions immobilières.

Piotr Kaczor



Tidjane Thiam, le CEO clarifie l'importance de l'objectif de rendement formulé pour 2019.

L’objectif fixé il y a exactement un an par Credit Suisse Group, à savoir celui d’un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) de 10-11% pour 2019 a été revu à la baisse lors de la Journée des Investisseurs qui s’est tenue mercredi à Londres. L’amélioration opérationnelle attendue au...