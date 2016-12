Credit Suisse: amende de 5 à 7 milliards proposée par la justice américaine

mardi, 20.12.2016

Le département américain de la Justice a demandé à Credit Suisse de payer de 5 à 7 milliards de dollars. En échange, il cessera des poursuites relatives à la vente de titres adossés à des créances hypothécaires avant la crise financière de 2008.



Credit Suisse a refusé d'accepter un tel montant et continue de négocier afin de tenter d'obtenir une pénalité moins élevée, selon une autre source, elle aussi informée de la proposition.



La ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch, a rencontré la semaine dernière le directeur général de la banque helvétique, Tidjane Thiam. Ce qui laisse à penser que les négociations s'achèvent et pourraient même aboutir cette semaine, selon une troisième source.



Plusieurs grandes banques font l'objet de procédures similaires, notamment Deutsche Bank, qui pourrait conclure cette semaine un arrangement à l'amiable avec la justice américaine pour régler un litige du même ordre, selon une personne ayant un accès direct au dossier.



Les autorités américaines avaient dit mi-septembre réclamer une amende de 14 milliards de dollars (14,37 milliards de francs) pour clore la procédure, ce qui avait provoqué une chute de l'action Deutsche Bank et contraint la première banque allemande à démentir des spéculations disant qu'elle allait devoir réclamer l'aide de Berlin. - (awp)