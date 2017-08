Credit Suisse lève plus de 300 millions de francs à la Bourse mexicaine

vendredi, 11.08.2017

Credit Suisse a récolté près de 6000 mio MXN (310 millions de francs suisses) moyennant le placement d'un fonds fiduciaire destiné à l'octroi de crédits hypothécaires pour le secteur immobilier mexicain.

Avec les fonds récoltés, Credit Suisse compte octroyer entre 10-15 financements hypothécaires par année. (Keystone)

L'opération est toutefois restée inférieure de 7% aux 6200 millions MXN que la banque aux deux voiles projetait de lever à la Bourse mexicaine, pouvait-on lire vendredi sur le site "El Economista".





Avec les fonds récoltés, Credit Suisse compte octroyer entre 10-15 financements hypothécaires par année, à hauteur de 40-50 millions de dollars en moyenne, qui seront garantis par les immeubles et les revenus que ceux-ci généreront, a indiqué la filiale mexicaine du numéro deux bancaire helvétique dans un communiqué.





"A cette occasion, nous avons créé le premier fonds fiduciaire pour accorder des crédits au secteur des biens immobiliers commerciaux au Mexique, qui comprennent les immeubles de bureaux, les sites industriels, les hôtels, les centres commerciaux et les logements en location", a indiqué au quotidien économique Pedro Jorge Villarreal, directeur général (CEO) de la filiale mexicaine de Credit Suisse depuis août 2015.





Les activités fiduciaires à l'échelle du groupe ont généré 1,69 milliards de francs suisses au 1er semestre 2017, indique Credit Suisse dans son rapport financier trimestriel, soit plus du quart (28,3%) du produit des commissions et services (5,95 milliards), principale source de revenus de la banque. (awp)