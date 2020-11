Covid-19: Genève ferme bars, restaurants et autres commerces non indispensables

dimanche, 01.11.2020

Le Conseil d'Etat de Genève a déclaré l'état de nécessité et mis en place des mesures plus strictes qui s'apparentent à un semi-confinement. "Grande inquiétude" des milieux économiques.

FL



La présidente Anne Emery-Torracinta a détaillé les nouvelles mesures à un point de presse dimanche à 15h. (Keystone)

Le canton de Genève ordonne la fermeture des bars, restaurants et des commerces non indispensables comme les salons de coiffure. Les ventes à l'emporter demeurent possibles. Les écoles restent ouvertes. Les mesures seront effectives dès lundi 2 novembre à 19h, a-t-il annoncé dans un point de presse dimanche après-midi.

Le Conseil d'Etat décrète l'Etat de nécessité, en raison d'une dégradation de la situation sanitaire. Le communiqué indique que ce 1er novembre, "474 personnes sont prises en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dont 56 en lits de réanimation (soins intensifs et intermédiaires)". Selon le Conseil d'Etat, les HUG comptabilisaient mi-octobre 78 hospitalisations, dont 13 en lits de réanimation.

Les autorités genevoises demandent à "chacune et chacun de limiter ses contacts et de ne quitter son domicile qu'en cas de nécessité". Elles invitent "les opérateurs économiques, notamment les entreprises, [...] à limiter leurs activités en présentiel au minimum indispensable". Les cinémas, les musées, les salles de concerts, les fitness, les piscines et les patinoires doivent aussi fermer.

Mauro Poggia, conseiller d'Etat chargé du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, a indiqué que les allocations pour perte de gain (APG) et la réduction de l'horaire de travail (RHT) "sont remis en vigueur comme ils l'étaient du temps de la première vague".

"Grande inquiétude" des milieux économiques

Alors que la conférence de presse était toujours en cours, la Fédération des entreprises romandes a fait part de sa "grande inquiétude". La FER Genève "a pris acte des mesures de confinement". Pour le représentant des entreprises, "si le but premier de cette décision – éviter l’effondrement du système sanitaire – est compris et soutenu, la mise à l’arrêt de larges pans de l’économie ne doit être décidée qu’en ultime recours". Enfin, la fédération "demande à continuer à être associée en permanence aux discussions en cours".

Les mesures annoncées sont en vigueur jusqu'au 29 novembre. Le Conseil d'Etat a prévenu qu'il les réévaluera une semaine avant pour examiner leur possible reconduction.