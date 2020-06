Covid-19: menace et opportunité pour la PropTech

jeudi, 18.06.2020

La pandémie fait des gagnants et des perdants dans le secteur des PropTech. Alors que certaines craignent pour leur survie, des entreprises tirent leur épingle du jeu grâce à une plus grande sensibilisation pour les solutions numériques.

MH



Les sociétés immobilières semblent plus réceptives à la PropTech qu'auparavant. (Keystone)

Le coronavirus a eu l'effet d'une épée à double tranchant pour les entreprises de PropTech, selon le dernier rapport Swiss PropTech de Credit Suisse. A long terme, les entreprises PropTech bénéficieront probablement d'une plus grande sensibilisation du public et des investisseurs aux solutions numériques. Mais à court terme, leur survie semble menacée par les retards de projet, la difficulté à acquérir des clients et de nouveaux financements.

Au sein de la jeune scène PropTech, les gagnants et les perdants s'équilibrent presque, relève le rapport Swiss PropTech: 41% témoignent d’une baisse de la demande due à la pandémie. En revanche, 32% bénéficient d'une demande plus élevée.

L'impact du coronavirus sur les PropTech a été le plus marqué dans les catégories de la gestion d'actifs, de la construction, et des services. Les PropTech actives dans les logiciels, CRM, gestion des données, finances, et réalité augmentée et virtuelle, ont été moins touchées par la pandémie.

Seulement 6% des entreprises PropTech ont déclaré qu’elles n’avaient pas ressenti le besoin de prendre des mesures particulières face au coronavirus, sauf pour protéger leurs propres employés. A peine 1% des répondants ont pris la décision drastique de licencier du personnel. Un certain nombre d'entreprises ont eu recours au gel du recrutement (5%) et au chômage partiel (8%).

Un nombre similaire a également lancé des mesures de réduction des coûts (8%). Les mesures de collecte de fonds ont été citées le plus souvent, sous la forme de demandes de prêts garantis par la Confédération (11%) et de crédits additionnels(5%), tandis qu'une attention accrue a été accordée à la communication avec les investisseurs (10%).

La mesure la plus largement citée par les répondants concerne l'intensification des activités de vente (16%), et de la communication avec les employés (14%), ainsi qu’une plus grande concentration sur les principaux clients (13%).

Opportunité pour la numérisation

Cependant, toutes les PropTech ne se trouvent pas dans une situation si difficile, selon Credit Suisse. La pandémie a souligné l'importance de la numérisation auprès des investisseurs, et les PropTech sont particulièrement bien placées pour en bénéficier. Credit Suisse discerne une forte augmentation de la réceptivité de la part des sociétés immobilières, certaines regrettant de ne pas avoir investi davantage dans des solutions numériques.

Bien que certaines entreprises aient signalé des répercussions importantes à court terme, aucun répondant à l'enquête n'a classé le COVID-19 comme un risque majeur pour leur survie. Les risques sont plus apparents pour les PropTech plus âgées, car elles possèdent une base de coûts fixes bien plus élevée que les jeunes sociétés, et dépendent davantage des revenus de vente, menacés actuellement par la pandémie.

Phase de consolidation

Le COVID-19 marquera pour autant le début d'une phase de consolidation dans le secteur PropTech? L'industrie semble divisée. Pour 40% des répondants, cela semble plutôt improbable. En revanche, 24% anticipent une consolidation et une pression concurrentielle moindre à l'avenir.

Cela dit, il est peu probable que la position de PropTech en matière de collecte de fonds soit aussi saine qu’avant la crise. Les risques ont globalement augmenté en raison de la crise économique mondiale, à tout le moins en raison de l'incertitude accrue. Les investisseurs stratégiques, qui détiennent une participation non négligeable dans les PropTech à croissance rapide, pourraient eux-mêmes trouver les prochains trimestres très difficiles au lendemain de la crise, diminuant à leur tour leur intérêt pour ces exploitations.

PropTech est un terme collectif utilisé pour les start-up qui fournissent des produits innovants, technologiques ou des modèles nouveaux pour les marchés immobiliers. Les entreprises PropTech offrent leurs prestations tout au long de la chaîne de création de valeur immobilière: planification, financement, construction, intermédiation, gestion de portefeuille et gestion des bâtiments.