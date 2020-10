Les bancomats suisses font peau neuve

mardi, 06.10.2020

Le retrait et le paiement à l'aide de QR codes, ainsi qu'un choix plus personnalisé pour les coupures figurent parmi les nouveautés introduites dans les bancomats suisses.

Il est désormais possible d'effectuer des retraits et des paiements à l'aide de QR codes.

Les inconditionnels de l'argent liquide vont devoir se familiariser avec un nouveau logiciel lors de la prochaine visite au distributeur automatique. Le groupe financier SIX, spécialisé notamment dans les solutions de paiement et les services bancaires, a uniformisé à l'échelle suisse sa solution informatique pour les bancomats.

Le retrait et le paiement à l'aide de QR codes, un choix plus personnalisé pour les coupures ou le libre choix du compte figurent parmi les nouveautés introduites globalement, indique SIX mardi. Déjà disponible dans la moitié des bancomats en Suisse, la fonction audio destinée aux malvoyants est généralisée.

Du côté des banques, l'introduction du nouveau logiciel implique un allégement du cahier des charges. Avec ce changement, SIX traite désormais toutes les transactions et saisies aux bancomats aussi bien des clients de la banque que des clients tiers. Le groupe financier soulage les établissements de leurs tâches de surveillance et de gestion des distributeurs automatiques de billets, affirme-t-il.

"Avant que SIX ait commencé le projet, plus de 25 solutions logicielles étaient utilisées sur les bancomats suisses", rappelle Marco Menotti, responsable des services bancaires et membre de la direction du groupe, cité dans le communiqué. (awp)