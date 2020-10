Coronavirus: une étude lausannoise juge fiables les tests rapides

mardi, 20.10.2020

Une étude menée par Unisanté à Lausanne révèle que les tests rapides ont une très bonne sensibilité au Covid-19.

Le résultat du test, obtenu en 15 minutes, permet aux personnes négatives de poursuivre leurs activités et aux positives d'être immédiatement soutenues pour se mettre en isolement. (Keystone)

Les tests rapides ont une très bonne sensibilité pour détecter les personnes positives au nouveau coronavirus, en particulier les plus contagieuses. C'est ce que révèlent les résultats préliminaires de l'étude RaDiCo menée par Unisanté à Lausanne, en partenariat avec l'Institut de microbiologie du CHUV et le groupe Vidy Med.

Le résultat du test, obtenu en 15 minutes, permet aux personnes négatives de poursuivre leurs activités et aux positives d'être immédiatement soutenues pour se mettre en isolement.

Menée depuis le 25 septembre par le Centre universitaire de médecine générale et de santé publique (Unisanté) auprès des personnes symptomatiques venant se faire tester dans les filières rapides, l'étude RaDiCo vise à déterminer la performance diagnostique des tests rapides antigéniques en conditions réelles.

À la différence des tests virologiques PCR, les tests antigéniques recherchent non pas le matériel génétique du virus, mais une protéine présente dans le virus. La technique d'analyse est plus rapide et ne nécessite en général pas d'équipement spécifique. Ces tests se font pour le moment sur prélèvement nasopharyngé, avec un rendu des résultats au bout de 15 minutes.

En plus du frottis nasal pour le test PCR standard, un deuxième frottis était ainsi proposé aux personnes testées dans le cadre de l'étude et les participants étaient informés immédiatement du résultat du test. En cas de résultat positif, l'Office du médecin cantonal recevait l'information dans des délais très courts, a indiqué Unisanté mardi dans un communiqué.

Résultats en léger retrait

Les résultats des deux tests ont été comparés pour évaluer les performances respectives de chaque méthode chez 380 personnes. Les résultats préliminaires révèlent que, parmi toute la population testée présentant des symptômes suggestifs de Covid-19 (tels que fièvre, toux, perte du goût et de l'odorat), les tests rapides ont permis de détecter 22% (+/- 5%) de personnes positives et la PCR nasale 26% (+/- 5%).

En ce qui concerne les personnes les plus contagieuses (qui ont une charge virale de plus de 100'000 copies par millilitre), le taux de détection des tests rapides était de 21% (+/- 4%) et celui de la PCR nasale de 22% (+/- 4%).

Par rapport à la PCR nasale, le test rapide a montré une sensibilité (capacité à détecter les vrais cas positifs) de 85% si l'on considère tous les cas positifs, et de 94% si l'on considère les personnes les plus contagieuses.

Un résultat immédiat apprécié

Les patients participant à l'étude RaDiCo ont manifesté leur satisfaction à recevoir le résultat du test tout de suite, ce qui leur a permis de prendre rapidement des décisions sur le plan professionnel ou privé. Le fait de pouvoir donner le résultat sur place a aussi permis aux soignants d'être à l'écoute des personnes positives, parfois très inquiètes des conséquences potentielles de la maladie, et de leur donner des informations et conseils pratiques de vive voix.

Pour les participants en contact étroit avec un nombre important de personnes, le résultat positif transmis immédiatement à l'Office du médecin cantonal a également permis aux autorités de prendre des décisions rapides sur les quarantaines.

Le fait d'avoir un résultat immédiat augmente la motivation de la population à se faire tester en cas de symptômes compatibles avec le Covid-19, permettant ainsi de détecter plus de personnes positives au total, malgré le petit nombre de personnes qui seront manquées en raison de la sensibilité légèrement inférieure du test rapide, conclut Unisanté. (awp)

