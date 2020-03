LIVE: le Jura prend des mesures pour soutenir l'économie cantonale

mardi, 24.03.2020

CORONAVIRUS. Après d'autres cantons avant lui, le Jura prend à son tour des mesures en faveur de l'économie cantonale impactée par l'épidémie de Covid-19. Il met en oeuvre des mesures de soutien à l'économie, au social et à la formation pour un montant de 9 millions de francs.

Le Jura va simplifier la procédure de versement de l'aide sociale.(Keystone)

12h10: Le site chimique de Monthey va produire 50 tonnes de solution hydro-alcoolique

Des entreprises chimiques du site de Monthey (VS) vont donner cinquante tonnes de solution hydro-alcoolique au CHUV à Lausanne pour le nettoyage des mains. Les cinq premières tonnes partiront cette semaine.



Huntsman va produire ce gel de désinfection des mains en collaboration avec Syngenta qui fournit un des matériaux de base, a expliqué mardi à Keystone-ATS Edward Wynne Morris, porte-parole de Huntsman. Entre trois et cinq tonnes seront livrées chaque semaine.

12h00: L'immobilier suisse ne plongera pas dans la crise selon Credit Suisse

Le marché immobilier suisse ne sera pas mis à genou par la crise du coronavirus. Mais il s'exposera à des coups et blessures. En particulier les promoteurs de nouvelles constructions et de l'immobilier de luxe risquent de souffrir le plus, estime Credit Suisse (CS) dans sa dernière étude "Monitor Switzerland", publiée mardi.

11h50: Cinq morts supplémentaires au Tessin

Dans le canton du Tessin, cinq personnes ont succombé au Covid-19 durant les 24 dernières heures. Par ailleurs, 46 nouvelles contaminations ont été recensées, ont indiqué mardi les autorités tessinoises. Au total, le canton du Sud des Alpes compte 1211 personnes porteuses du coronavirus. 53 sont mortes de cette maladie pulmonaire.

11h40: Le Jura prend des mesures pour soutenir l'économie cantonale

Les mesures prises par le Jura doivent renforcer le dispositif fédéral, a expliqué mardi le Gouvernement jurassien. Elles concernent en premier lieu la fiscalité: report du délai pour la remise des déclarations d'impôt 2019, adaptation des acomptes 2020 et suspension des intérêts moratoires jusqu'au 31 août.

L'exécutif a aussi souhaité soutenir les entreprises qui engageront un apprenti à l'automne malgré la situation actuelle par le biais d'une aide financière unique. Il entend également appuyer les projets innovants visant à maintenir l'activité économique et les entreprises créées récemment et sans chiffre d'affaires important.

Le Jura va aussi simplifier la procédure de versement de l'aide sociale. Les bénéficiaires ne devront plus justifier tous leurs frais et se verront verser un montant forfaitaire pendant trois mois. Il s'agit ainsi de limiter les contacts. Il entend aussi soutenir les chômeurs en fin de droit.

11h30: Bourse Zurich: le moral tient bon, le SMI au-dessus de 8500 points

La reprise amorcée mardi matin à la Bourse suisse semblait se confirmer à l'approche de la mi-journée. Les nouvelles encourageantes sur la situation sanitaire en Chine donnaient un nouvel élan aux investisseurs, au lendemain d'une nouvelle journée dans le roge vif sur les marchés.

A 11h05, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 4,69% à 8540,94 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 5,37% à 1244,66 points. Le Swiss Performance Index (SPI) du marché élargi prenait 4,19% à 10'409,22 points. A l'exception de la volatile AMS (-0,1%), toutes les valeurs vedettes paradaient confortablement dans le vert.

Les bancaires étaient particulièrement en forme, surtout Julius Bär (+11,0%), Credit Suisse (+7,8%) et UBS (+7,0%). Temenos caracolait en tête avec une envolée de 11,4%, tandis que Zurich (+8,9%) complétait le trio de tête.

10h30: Les Bourses asiatiques ont repris des couleurs après la Fed, surtout Tokyo

Les grandes Bourses asiatiques se sont reprises mardi.Tokyo ayant même fini euphorique, sur fond de yen plus faible et d'achats d'actifs par la Banque du Japon.

L'indice vedette japonais, le Nikkei, a pris 7,13% à 18'092,35 points (+1204,57 points), après avoir déjà gagné 2% lundi. C'est sa plus forte progression sur une séance depuis février 2016 en pourcentage et depuis septembre 2015 en points.

Les Bourses asiatiques ont salué la nouvelle salve de mesures annoncées la veille par la Fed pour tenter d'amortir le choc de la pandémie de coronavirus sur l'économie américaine, notamment un programme d'achat illimité de bons du Trésor et de titres hypothécaires. Mais Tokyo a aussi surfé sur la baisse du yen, un mouvement de change favorable aux exportateurs nippons car renforçant la compétitivité de leurs produits et gonflant leurs bénéfices réalisés à l'étranger et convertis en yens.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a rebondi de 4,5% à 22'663,49 points, effaçant presque l'ensemble de ses pertes de la veille. Et en Chine continentale l'indice composite de Shanghai a regagné 2,34% à 2722,44 points et celui de Shenzhen 2,1% à 1666,22 points.

10h20: Le Musée national fait don de 3600 masques à l'hôpital de Schwyz

Le Forum de l'histoire suisse à Schwyz, qui fait partie du Musée national, fait don de 3600 masques de protection à l'hôpital de Schwyz. Il avait acquis ces masques pour faire face à une éventuelle crise. Les masques de protection sont actuellement des produits "particulièrement précieux", a indiqué mardi l'hôpital de Schwyz. Il est "reconnaissant" pour ce "beau geste" du Musée national.

10h15: La production de Plastic Omnium reprend en Chine

L'équipementier automobile français Plastic Omnium a annoncé mardi une nette reprise de la production de ses usines en Chine, au moment où les sites européens et américains ferment leur porte à cause du coronavirus.

10h10: vote sur la fusion Le Locle-Les Brenets reporté

Le scrutin en lien avec le projet de fusion des communes des Brenets et du Locle (NE), initialement prévu le 17 mai, est reporté à une date ultérieure.

10h00: La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) devrait connaître une forte baisse

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) devrait connaître une "forte baisse" de sa croissance cette année, plombée par la double peine du nouveau coronavirus et de la faiblesse des prix du pétrole, a indiqué mardi le Fonds monétaire international (FMI).

La pandémie de Covid-19 a provoqué un ralentissement de l'activité économique mondiale mais aussi une baisse de la demande de pétrole, dont de nombreuses économies de la région dépendent fortement.

"La région va probablement connaître une forte baisse de croissance cette année", a déclaré le directeur régional du FMI pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, Jihad Azour, dans un rapport.

09h40: Bourse Zurich: sursaut d'orgueil à l'ouverture

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 4,15% à 8500,6 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 4,55% à 1235,00 points. Le Swiss Performance Index (SPI) du marché élargi prenait 3,42% à 10'332,45 points. A l'exception de la volatile AMS (-0,5%), toutes les valeurs vedettes paradaient confortablement dans le vert.

Les bancaires étaient particulièrement en forme, surtout Julius Bär (+9,9%), Credit Suisse (+7,5%) et UBS (+6,5%). Lafargeholcim (+6,8%) écartait toutefois le numéro un bancaire helvétique du podium.

Les nouvelles d'entreprises concernaient principalement les trois poids lourds de la cote.

Novartis (+3,5%) et sa filiale Avexis ont revendiqué divers succès cliniques autour de la thérapie génique Zolgensma, devenue en 2019 le traitement unique le plus onéreux de l'histoire.

Roche (+4,0%) va accélérer la capacité de fabrication pour "maximiser la production d'Actemra partout où c'est possible", dans le but d'augmenter l'offre disponible dans le monde entier. Le géant pharmaceutique a annoncé la semaine dernière une étude clinique pour traiter des patients adultes sévèrement touchés par la pneumonie induite par le Covid-19.

Le patron de Nestlé (+2,3%), Mark Schneider, a touché quelque 10 millions de francs en 2019, un salaire augmenté de 5,5% sur un an.

09h30: Prévisions de croissance rabotées pour la Suisse (KOF)

Les économistes interrogés par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) révisent à leur tour leurs prévisions de croissance pour 2020 et 2021. Cette année, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait fléchir de 0,2%, alors qu'une hausse de 1,3% était encore attendue lors du sondage effectué en décembre.

Reflet de la propagation du nouveau coronavirus et des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie, les 12 économistes interrogés entre le 3 et le 17 mars dernier, se montrent sans surprise nettement plus pessimistes qu'en décembre. Cette année, les investissements devraient reculer de 0,6%, alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,7% en décembre dernier.

Les investissements dans les biens d'équipements devraient se contracter de 1%, alors qu'une progression de 0,9% était envisagée en décembre 2019. Ceux dans la construction devraient stagner (+0,3% en décembre). Les exportations devraient quant à elles fléchir en termes réels de 0,9% en 2020.

L'inflation devrait rester modérée, les prix à la consommation étant attendus en hausse de 0,2%, contre 0,4% en décembre. Sur le front de l'emploi, le taux de chômage devrait s'afficher à 2,7%, contre 2,6% escompté il y a trois mois.

L'an prochain, le PIB de la Suisse devrait afficher un rebond de 1,3%, à la faveur notamment d'une reprise des investissements, ceux étant anticipés en hausse de 1,3%, et des exportations, lesquelles devraient progresser de 3,3%. Le taux de chômage devrait lui progresser à 1,8%.

Les économistes interrogés par le KOF ont aussi revu leurs anticipations quant à l'évolution du franc par rapport à l'euro et au dollar américain. D'ici trois mois, l'euro devrait noter à 1,06 franc pour remonter à 1,08 franc dans douze mois. En juin, le dollar devrait valoir 0,99 franc, pour se replier à 0,94 franc neuf mois plus tard.

08h55: Liebherr Machines Bulle met à l'arrêt son site de production

La société Liebherr Machines Bulle ferme son site de production jusqu'au 5 avril, en raison de la pandémie due au Covid-19. Elle emploie plus de 1300 personnes dans le chef-lieu du district de la Gruyère.

"Nos fournisseurs et nos clients sont aujourd'hui touchés encore plus par la situation que la semaine dernière", a indiqué lundi soir Liebherr Machines Bulle dans un communiqué. "Ainsi, nos activités opérationnelles ont encore été réduites."

L'entreprise avait déjà annoncé la semaine passée recourir aux réductions de l'horaire de travail, avec un chômage partiel affectant 70% de la production. La question de la réouverture à partir du 6 avril sera évaluée en fonction de l'évolution de la situation.

08h50: Edelweiss a fortement réduit la voilure

La compagnie de vols de vacances Edelweiss est elle aussi durement touchée par la pandémie de coronavirus. La filiale de Swiss a fortement réduit le nombre de ses vols, mis à l'arrêt plusieurs appareils et introduit le chômage partiel pour l'ensemble de ses salariés.

"Nous volons actuellement avec 20% à 30% de notre capacité initialement prévue", a indiqué mardi un porte-parole d'Edelweiss. Depuis le 10 mars, la compagnie aérienne a dû annuler 254 rotations.

07h40: l'indice Nikkei s'est envolé de plus de 7%

La Bourse de Tokyo s'est envolée mardi, soutenue notamment par le repli du yen, les interventions de la Banque du Japon (BoJ) et les nouvelles mesures de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour amortir le choc de la pandémie de coronavirus.

L'indice vedette Nikkei a fini sur un bond de 7,13% à 18.092,35 points (+1.204,57 points). C'est sa plus forte progression sur une séance depuis février 2016 en pourcentage et depuis septembre 2015 en points. L'indice élargi Topix a grimpé quant à lui de 3,18% à 1.333,10 points.

07h30: Roche accélère la livraison et la production d'Actemra

Roche veut faire face à l'annonce d'essais cliniques et à une potentielle augmentation de la demande d'Actemra. Le groupe a annoncé la semaine dernière lancer un essai clinique de phase III sur l'Actemra (tocilizumab) par voie intraveineuse sur des patients adultes sévèrement touchés par la pneumonie induite par le Covid-19.

Par ailleurs, Roche s'engage à livrer autant de tests que possible pour détecter le nouveau Covid-19. "Les tests seront expédiés des sites de production Roche vers des endroits où les infrastructures apparopriées sont en place et où les tests peuvent commencer sans délai", selon le communiqué.

07h20: le confinement de la ville-épicentre de Wuhan bientôt levé

La ville chinoise de Wuhan (centre), berceau de l'épidémie de Covid-19, va lever le 8 avril ses restrictions aux déplacements après plus de deux mois de confinement, ont annoncé mardi les autorités locales.

Les habitants du reste de la province du Hubei pourront sortir des frontières provinciales dès ce mercredi 25 mars. Seuls les habitants sains pourront dans un premier temps se déplacer librement.

Cette zone peuplée de 56 millions d'habitants avait été placée en quarantaine fin janvier. Mais les restrictions sont progressivement levées depuis une visite en mars du président Xi Jinping.

07h15: La France en état d'urgence sanitaire

La France est officiellement en état d'urgence sanitaire mardi pour deux mois, éloignant ainsi la perspective de sortir fin mars du confinement imposé par la pandémie de coronavirus. La maladie, qui a tué 186 nouveaux malades lundi, soumet le système de santé du pays à très rude épreuve.

07h00: l'Italie entrevoit "une lumière au bout du tunnel"

L'Italie, durement frappée par le coronavirus, a enregistré lundi une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et de nouveaux cas positifs. Avec 601 nouveaux décès liés au Covid-19, la péninsule a tout de même passé la barre des 6000 morts.

"Ce n'est pas encore le moment de crier victoire, mais nous voyons une lumière au bout du tunnel", a commenté avec Giulio Gallera, responsable de la santé au sein du gouvernement régional de Lombardie, la région italienne la plus touchée avec 28'761 cas et 3776 morts.