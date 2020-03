Live: les hôpitaux suisses manqueront de lits dès jeudi

vendredi, 27.03.2020

CORONAVIRUS. La Suisse va manquer de lits en soins intensifs jeudi prochain en raison de la progression de la pandémie due au coronavirus, avertit une étude de l'EPFZ. Jusqu'à 1000 lits supplémentaires pourraient être nécessaires dans tout le pays.

Outre au Tessin, la capacité en lits pourrait même être déjà dépassée dans les cantons de Vaud, de Genève, du Valais et des Grisons.(Keystone)

08h05: l'Afrique du Sud annonce ses 2 premiers morts

L'épidémie de coronavirus a fait ses deux premiers morts et franchi la barre du millier de contaminations confirmées en Afrique du Sud, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Zweli Mkhize, alors que le pays est entré dans une période de confinement de trois semaines.

08h00: Adval Tech ferme des usines à cause du coronavirus

Le fournisseur de composants automobiles Adval Tech a publié vendredi un bénéfice net en légère baisse pour 2019. En raison de la propagation du coronavirus, l'entreprise a décidé de fermer de certains de ses sites et d'introduire le chômage partiel.

07h30: ces masques anti-virus qui rapportent de l'or

"C'est comme fabriquer de l'argent": avec la pandémie de Covid-19 qui frappe tous les continents, de nombreux industriels chinois se sont lancés dans la lucrative production de masques pour satisfaire une demande exponentielle.

Au plus fort de la crise en Chine début février, Guan Xunze a construit une usine en... 11 jours pour produire des masques N95, qui peuvent protéger son porteur d'une contamination.

Avec l'épidémie jugulée sur le sol chinois et l'explosion des cas à l'étranger, le patron de 34 ans vise désormais de nouveaux marchés comme l'Italie - pays le plus endeuillé du monde par le nouveau coronavirus.

Les industriels comme lui sont légion: durant les deux premiers mois de 2020, la Chine a enregistré... 8950 nouveaux producteurs de masques sur son territoire, selon le site d'information sur les entreprises Tianyancha.

07h00: Le Covid-19 provoque une explosion des colis à La Poste

Certains services de La Poste suisse se retrouvent très occupés en raison de la pandémie due au coronavirus et ses conséquences. Le géant jaune est submergé de colis, déclare vendredi son patron Roberto Cirillo interrogé par les journaux du groupe de presse CH-Media.

"Il y a deux semaines, nous avons comptabilisé une hausse des paquets d'environ 15% par rapport à la normale", précise le directeur de La Poste. Depuis lors, "nous transportons le même nombre de colis qu'habituellement avant Noël".

L'ex-régie fédérale a même enregistré mercredi un volume comparable à celui du "Black Friday", selon le responsable. Il relève que les commandes en ligne sont le plus souvent actuellement le seul moyen d'obtenir certaines marchandises, en raison du confinement de la population et de la fermetures des magasins non essentiels.

Selon lui, La Poste livre actuellement environ trois fois plus de nourriture que d'habitude. Les temps d'attente sont donc longs, relève M. Cirillo, soulignant qu'il n'est pas réaliste d'accroître les capacités du secteur en si peu de temps.

06h55: Lafargeholcim réduit la voilure face au coronavirus

Lafargeholcim prend une batterie de mesures pour protéger sa trésorerie en 2020, face aux interruptions d'activité générées par l'épidémie de coronavirus.

Le colosse helvético-français des matériaux de construction maintient toutefois sa proposition de dividende de 2,00 francs par titre pour 2019, comme l'assemblée générale appelée à valider cette rémunération. Le raout annuel se tiendra toutefois par correspondance.

Le groupe souligne avoir pu relancer l'intégralité de ses sites chinois en dehors de la province de Hubei, berceau de la pandémie de Covid-19 et anticipe un rétablissement de ses livraisons en avril à 70% de leur niveau douze mois plus tôt. Relativement épargné, le premier trimestre de l'année en cours risque de faire place à un partiel plus compliqué.

Avant même de pouvoir prendre la mesure de l'impact disparate en fonction des régions de la pandémie sur ses activités, Lafargeholcim entend brider ses dépenses d'investissement de 400 millions de francs et ses coûts fixes de 300 millions par rapport à 2019, détaille un communiqué publié vendredi.

06h40: les hôpitaux suisses manqueront de lits dès jeudi

En prenant en compte le nombre de lits dans les unités de soins intensifs, estimé à 979, et le nombre de décès liés à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), "notre dernier rapport suggère que le système est proche de la saturation, sur la base des données disponibles", explique vendredi dans un entretien diffusé par La Liberté et ses journaux partenaires Thomas Van Boeckel, professeur assistant à l'institut pour les décisions environnementales de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et coauteur du rapport.

Outre au Tessin, la capacité en lits pourrait même être déjà dépassée dans les cantons de Vaud, de Genève, du Valais et des Grisons, remarque-t-il. "Selon nos modélisations, nous arriverons à un manque plus global le 2 avril".

Dès cette date, si aucune mesure n'est prise, 86 lits pourraient faire défaut à Zurich, poursuit le professeur. "Des manques se feraient sentir aussi à Berne et Soleure. La situation pourrait nettement empirer en Valais avec plus de 250 cas en excès", soit 1000 dans toute la Suisse, ajoute-t-il.

Il précise qu'il s'agit d'une estimation, qui n'est pas basée sur les données que les hôpitaux doivent transmettre au Département fédéral de la défense et de la protection de la population (DDPS) depuis le 13 mars.