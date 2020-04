Coronavirus: la perspective d'un assouplissement se renforce

mardi, 14.04.2020

D'après le chef de la section Gestion de crise de l'OFSP, "on peut songer à des mesures d'assouplissement" face au coronavirus.

"La semaine prochaine, on verra mieux où nous en sommes", a indiqué Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'OFSP. (Keystone)

Les derniers chiffres sur le Covid-19 en Suisse montrent une stabilisation, a indiqué mardi devant la presse à Berne Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'OFSP. La perspective d'un assouplissement se renforce.

Aujourd'hui, plusieurs données autour du coronavirus sont à la baisse et les modélisations confirment cette tendance, bien que la prudence soit toujours de mise, a indiqué M. Mathys.

"On peut songer à des mesures d'assouplissement et les préparatifs sont en cours", a-t-il déclaré. Le Conseil fédéral fera une annonce à ce sujet jeudi. "La semaine prochaine, on verra mieux où nous en sommes".

Les 254 cas supplémentaires en un jour ne représentent pas une diminution massive par rapport aux chiffres de la semaine dernière. Mais la tendance globale va dans la bonne direction, selon lui. (awp)

