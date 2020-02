SGS s'attend à un éventuel impact sur ses activités en Chine

mardi, 28.01.2020

Coronavirus. La multinationale genevoise SGS, qui compte plus de 15.000 employés en Chine s’attend à un impact pour le mois de février. Actuellement, elle reste en attente des directives du gouvernement chinois.

Matteo Ianni



Frankie Ng. Directeur général de SGS. Le groupe genevois est spécialisé dans l'inspection et la certification de produits. Il est présent dans 151 pays et compte plus de 90.000 employés dans le monde.

Le groupe genevois SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, est présent dans 151 pays, compte plus de 90.000 employés et s’adresse à des milliers de clients actifs dans des centaines de métiers différents. Alors forcément, le leader mondial de l’inspection et de la...