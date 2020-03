Live: La Bourse suisse ouvre en vive hausse, après l'accord au Sénat américain

mercredi, 25.03.2020

CORONAVIRUS. La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en vive hausse, dans le sillage du rebond des marchés de la veille. Les investisseurs saluent le compromis signé dans la nuit de mardi à mercredi entre démocrates et républicains sur un plan de soutien massif à l'économie américaine de 2000 milliards de dollars.

MH avec AWP/ATS



Partners Group (+10,0%) mène le bal des gagnants, devant Swiss Life (+9,9%).(Keystone)

10h05: Genève reporte le délai de dépôt des déclarations fiscales 2019

Le délai de dépôt des déclarations fiscales 2019 est reporté au 31 mai 2020, pour les personnes physiques et morales. Idem pour les demandes de révision de l’impôt à la source.

10h00: Le quotidien fribourgeois La Liberté passe de quatre à deux cahiers

La Liberté passe de quatre à deux cahiers à compter de ce mercredi. Le quotidien fribourgeois mentionne, d'une part, la baisse de l'actualité sportive et culturelle et, d'autre part, la chute de la pagination publicitaire pour motiver sa décision.

Les quatre cahiers du journal constituent l'une de ses marques de fabrique. Ceux-ci avaient déjà vu leur nombre de pages se réduire depuis l'éclatement de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Sports et magazine, qui faisaient tous deux l'objet d'un cahier spécifique, sont intégrés respectivement au 1er cahier et au 2e cahier.

09h50: La Bourse de Zurich ouvre en vive hausse

Après une ouverture en fanfare, l'indice SMI des 20 valeurs vedettes de la Bourse suisse notait vers 09h35 à 9011,90 points, soit un bond de 3,19%. Le SLI progressait de 3,68% à 1332,53 points, alors que l'indicateur élargi SPI avançait également de 3,01% à 10'928,86 points. Mardi le SMI avait clôturé la séance sur un rebond de plus de 7%, après avoir chuté lundi de 5,37%.

Sur les trente valeurs vedettes du SLI, seules la très volatile AMS perdait du terrain, le titre du fabricant autrichien de capteurs lâchant 0,4%. A l'autre extrémité du classement, Partners Group (+10,0%) menait le bal des gagnants, devant Swiss Life (+9,9%). L'assureur a assuré mardi soir que sa capitalisation demeure solide nonobstant le krach observé sur les marchés financiers en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Le numéro un suisse de la prévoyance professionnelle a cependant décidé d'interrompre son programme de rachat d'actions.

Swiss Re arrivait en 3e position (+8%), les financières faisant de manière générale plutôt bonne figure. Credit Suisse (+4,7%) poursuivait ainsi son rebond. Publiant son rapport annuel, le numéro deux bancaire helvétique a confirmé rechercher activement le futur président de son conseil d'administration, après que l'actuel titulaire, Urs Rohner, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au-delà de l'assemblée générale de 2021.

En revanche, le programme de rachat d'actions en cours - pour un montant de 1 milliard de francs au minimum, dont 325 millions déjà réalisés - pourrait voir sa voilure réduite. Le président de Credit Suisse a laissé entendre que la situation serait réévaluée dès que les perspectives de marché et les développements financiers et économiques offriront à nouveau la visibilité nécessaire.

Les trois poids lourds de la cote demeuraient un peu plus en retrait: Novartis gagnait 2,8%, Nestlé 2,3% et Roche 1,2%. En bas de tableau figuraient Givaudan (stable), Logitech (+0,1%) et Swisscom (+0,7%).

Le marché élargi était animé par quelques résultats annuels, dont ceux Vaudoise Assurances (+6,1%), Lalique (-4%) et Investis (+9,3%). Belimo (+3%) a lui assuré ne pas éprouver pour l'heure de difficultés majeures en matière de production, malgré les mesures mises en oeuvre pour sécuriser l'environnement de travail de ses employés à travers le monde, face à l'épidémie de coronavirus.

09h45: Migros s'associe à Pro Senectute pour des livraisons gratuites

Migros et l'organisation de défense des aînés Pro Senectute unissent leurs forces pour approvisionner en biens de première nécessité les personnes appelées à ne pas sortir de chez elle en raison de leur vulnérabilité face à l'épidémie de coronavirus.

Conçu sur le modèle du bénévolat entre voisins, l'opération pourra également compter sur des collaborateurs du géant orange, momentanément privés de travail en raison de la situation exceptionnelle que traverse le pays, précise un communiqué diffusé mercredi.

09h40: Bourse de Francfort, le Dax ouvre en nette hausse de 2,96%

La Bourse de Francfort poursuivait son net rebond mercredi à l'ouverture, le Dax prenant 2,96%, au lendemain d'une envolée de près de 11%, dans un marché apaisé par les mesures drastiques prises par les Etats et banques centrales du monde entier face à l'épidémie de coronavirus.

L'indice vedette a gagné 286,8 points à 9987,37,75 points à l'ouverture, avant de passer brièvement au-delà des 10'000 points, tandis que le Mdax des valeurs moyennes gagnait 3,24% à 20'835,62 points lors des premiers échanges.

09h35: Paris ouvre en hausse de 2,29% à 4.339,71 points

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de plus de 2% mercredi matin, après s'être envolée la veille, à la faveur d'un accord aux Etats-Unis sur un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars face à la crise du coronavirus.

A 09H20 (08H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 96,64 points à 4.339,13 points. La veille, il avait grimpé de 8,39% à 4.242,70 points.

09h30: Londres poursuit sa marche en avant

La Bourse de Londres poursuivait sur sa lancée mercredi matin (+1,77%) après s'être envolée de plus de 9% la veille, grâce aux mesures de soutien à l'économie déployées par les autorités, en particulier aux Etats-Unis. Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 96,42 points à 5.542,43 points.

09h00: Belimo prévoit un impact limité du coronavirus sur ses affaires

L'équipementier de systèmes de ventilation Belimo, dont les débouchés comprennent notamment les hôpitaux, l'industrie pharmaceutique ou encore le segment alimentaire, assure ne pas éprouver pour l'heure de difficultés majeures en matière de production.

Le groupe zurichois a certes adopté des mesures pour sécuriser l'environnement de travail de ses employés à travers le monde, face à l'épidémie de coronavirus. Mais ces dernières ne devraient pas générer de délais pour la disponibilité des produits.

La mobilisation des capacités logistiques risque par contre de créer des retards dans la livraison, poursuit l'industriel dans une prise de position mercredi.

08h35: Le coronavirus dope les ventes d'armes aux Etats-Unis

Les ventes d'armes à feu se sont envolées aux Etats-Unis ces deux dernières semaines sous l'effet de la pandémie de coronavirus, beaucoup d'Américains amassant armes et munitions pour se prémunir contre d'hypothétiques émeutes.

"Nous avons enregistré une augmentation des ventes d'environ 800%", affirme à l'AFP David Stone, propriétaire d'une armurerie à Tulsa, dans l'Oklahoma. "J'ai encore la plupart des modèles mais je ne vais pas tarder à être à cours", dit-il. Selon M. Stone, la plupart des acheteurs qui se sont précipités chez lui sont des novices en la matière, prêts à prendre n'importe quelle armes en stock.

08h30: Accord trouvé sur une relance de l'économie américaine

La Maison Blanche et le Sénat américain ont trouvé un accord "historique" sur un plan gigantesque de relance de la première économie mondiale, frappée par la pandémie de coronavirus. Le succès des négociations a été annoncé par le chef de la majorité républicaine. "Après des jours de discussions intenses, le Sénat est parvenu à un accord entre les deux partis (démocrate et républicain, ndlr) sur un plan historique de soutien face à cette pandémie. Nous approuverons ce texte plus tard aujourd'hui", a déclaré le sénateur républicain Mitch McConnell dans l'hémicycle.

L'heure du vote n'a pas encore été fixée mercredi. Ce plan de soutient à hauteur de 2000 milliards de dollars devra ensuite être adopté par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avant d'être promulgué par le président américain, Donald Trump.

08h00: les centres commerciaux perdent 39 millions de francs par jour

Les 191 centres commerciaux suisses voient leurs revenus dégringoler en raison des restaurants et magasins fermés. Ils perdent actuellement 39 millions de francs par jour à cause des restrictions de déplacements et d'activités liées au coronavirus.

C'est l'estimation faite par le cabinet de conseil Stoffel, qui publie le Swiss Council Marktreport 2020. L'impact varie toutefois selon la combinaison de produits et de secteurs.

07h20: Fin des restrictions dans le Hubei, berceau du Covid-19

La Chine a levé mercredi les restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, épicentre de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 18'000 morts dans le monde depuis décembre. La ville de Wuhan reste cependant confinée.

Aucun cas de contamination locale n'a été détecté en 24 heures en Chine, mais 47 cas "importés" de l'étranger ont été identifiés sur cette période, ont indiqué les autorités sanitaires nationales.

07h10: la France se prépare à un confinement prolongé

La France se prépare à rester confinée quelques semaines de plus pour interrompre la circulation du coronavirus qui s'accélère avec plus de 1000 morts. Le président Emmanuel Macron effectue mercredi une visite dans un hôpital de campagne de l'armée à Mulhouse.

Alors que le président a placé les médecins et chercheurs en première ligne de la "guerre" contre l'épidémie, le comité scientifique préconise la prolongation sur une durée totale de six semaines - jusqu'au 28 avril - du confinement initialement prévu pour deux semaines minimum. Il ne s'agit encore que d'une "estimation parmi d'autres", a commenté le ministre de la Santé, Olivier Véran, en reconnaissant toutefois que le gouvernement se ralliait généralement aux préconisation du comité.

07h00: près de 300 Suisses bloqués à cause du Covid-19 rapatriés

Deux avions ramenant en Suisse des touristes helvétiques bloqués à l'étranger en raison de la crise provoquée par le nouveau coronavirus ont atterri mardi à Zurich. Les vols provenaient du Costa Rica et du Maroc.

151 personnes ont été rapatriées de San José, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Un deuxième avion affrété par le DFAE s'est posé en soirée à l'aéroport zurichois en provenance de Casablanca avec à son bord environ 130 ressortissants helvétiques. Tous devront tous se soumettre à une quarantaine de dix jours.

Un vol de retour en provenance de Bogota, en Colombie, est prévu mercredi et un autre jeudi matin en provenance de Lima, au Pérou. Le DFAE prévoit de rapatrier au total 750 personnes d'ici à jeudi.

Pendant les semaines à venir, la Confédération helvétique planifie plusieurs dizaines de vols à destination notamment de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique. Jeudi, l'un est prévu pour Dakar, au Sénégal, samedi un autre pour Santiago du Chili.

Le DFAE dévoilera les destinations exactes une fois que les détails seront réglés avec les compagnies aériennes et que les missions suisses sur place auront été informées. Les vols sont préfinancés par la Confédération, mais les passagers doivent participer aux coûts. Il est encore trop tôt pour chiffrer le coût de l'opération.

06h30: un tiers de l'humanité désormais sommée de rester chez elle

Plus d'un tiers de l'humanité est contrainte de rester chez elle mercredi après la décision de l'Inde de confiner ses 1,3 milliard d'habitants face au coronavirus qui sème le chaos à travers le monde. Mais les dirigeants des Etats-Unis et du Brésil s'efforcent au contraire de minimiser.