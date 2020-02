Coronavirus: ABB stoppe sa production en Chine

mercredi, 05.02.2020

ABB, qui compte une centaine de salariés dans la région de Wuhan, a mis à l'arrêt ses activités en Chine en raison de l'épidémie de pneumonie virale.

Le président d'ABB, Peter Voser, a assuré qu'il était trop tôt pour quantifier l'impact du coronavirus sur les résultats 2020. (Keystone)

ABB a arrêté sa production en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus. Le pays est le deuxième marché unique du groupe et a pesé pour 15% des recettes en 2019, soit environ 4 milliards de dollars.

"Depuis le début de la semaine, toutes les usines en Chine ont été fermées", a expliqué le président et directeur général Peter Voser, mercredi, lors d'une conférence téléphonique en marge des résultats du dernier trimestre 2019.

>> Lire aussi: ABB: chiffre d'affaires en recul au quatrième trimestre

Dès que possible, "nous souhaitons redémarrer les capacités aussi rapidement que possible et aussi normalement que possible", a-t-il ajouté. Différentes mesures ont été prises pour protéger les employés. Des restrictions de voyage ont été mises en place. Il n'y a pas eu pour l'instant de rapatriement de personnel étranger. Peter Voser estime à une centaine de personnes le nombre de salariés dans la région de Wuhan, dans la province de Hubei, d'où est partie l'épidémie.

Le président d'ABB a assuré qu'il était trop tôt pour quantifier l'impact du coronavirus sur les résultats 2020. "Ne spéculons pas". La période du Nouvel An chinois est de toute façon traditionnellement calme et de nombreux employés en vacances. C'est cette semaine que la production aurait dû reprendre à plein régime. (awp)