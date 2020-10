Patrimonium étoffe ses activités d’infrastructure

vendredi, 02.10.2020

Corneliu Dehelean et Bigna Berchtold rejoignent l’équipe Infrastructure de Patrimonium à Zurich.

LP



Bigna Berchtold et Corneliu Dehelean.

Patrimonium Asset Management SA élargit ses activités avec un programme d’investissement en infrastructure climatique adressé aux investisseurs qualifiés. Ce portefeuille sera géré par Corneliu Dehelean et Bigna Berchtold qui rejoignent l’équipe Infrastructure de Patrimonium à Zurich, sous la direction de Reto Schwager.

Patrimonium intensifie ainsi l’intégration de critères de durabilité dans sa politique d’investissement. L’entreprise a obtenu en 2020 son premier rating officiel UNPRI.

Bigna Berchtold dispose de plus de 10 ans d’expérience dans les investissements en infrastructures durables sur les marchés privés et publics. Avant de rejoindre Patrimonium, elle faisait partie de l’équipe d’investissement chez EBG Investment Solutions AG en tant que spécialiste en investissements durables.



Corneliu Dehelean dispose de plus de 12 ans d’expérience en investissements sur les marchés privés. Avant de rejoindre Patrimonium, il était associé et responsable des investissements chez EBG Investment Solutions AG, et Investment Manager chez LGT Capital Partners, un spécialiste dans le domaine des investissements alternatifs. Corneliu est titulaire d’un Master of Business Administration de la Warwick Business School.