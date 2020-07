Wecan Tokenize cible les banques en s’appuyant sur Metaco

mercredi, 29.07.2020

Convaincue que la technologie blockchain est complémentaire au paysage financier traditionnel, la marque Wecan Tokenize propose d'intégrer sa suite de solutions directement dans les applications de core banking.

SM



Mathieu Saint-Cyr, président du conseil d'administration de Wecan Tokenize.

Spécialisé dans les solutions de jetons numériques via blockchain, Wecan Tokenize vise les acteurs financiers. Après avoir fait ses débuts sur le segment de l’immobilier, la marque du groupe genevois Wecan propose maintenant ses solutions aux banques et prestataires désireux de se lancer dans le marché des actifs numériques. A terme, la joint-venture en mains de Wecan, du Geneva Management Group (GMG) et de Capelli souhaite offrir son système de digitalisation de l’expérience d’investissement pour tout type d’actif liquide. C’est un partenariat avec la firme lausannoise de stockage d’actifs cryptographiques Metaco qui a permis ce développement vers l’univers financier.



Lire aussi: Wecan Tokenize dévoile une transaction de 12 millions en «tokens» pour deux immeubles