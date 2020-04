Contrats de construction: le virus du plus fort?

mercredi, 08.04.2020

Bruno Pasquier*



Bruno Pasquier

La crise sanitaire pose des questions juridiques nouvelles. Dans les rapports contractuels de nature privée, il n’existe en principe ni de mesures étatiques exceptionnelles ni d’informations officielles. Il appartient aux parties de se renseigner sur les conséquences de la pandémie.

Dans certains cas, il existe un déséquilibre évident entre elles: une partie est bien mieux informée que l’autre des enjeux juridiques et dispose de canaux de communication efficaces. Il peut notamment en aller ainsi dans les projets de construction. A ma connaissance, certaines grandes entreprises de construction ont d’ores et déjà contacté leurs maîtres d’ouvrage, en (ab)usant de formules juridiques telles que «nous nous réservons expressément le droit de faire valoir tous les frais supplémentaires causés par la crise sanitaire».

Bien sûr, cette méthode peut surprendre. Ces communications, qui vont au-delà des devoirs d’information contractuels (cf. art. 96 norme SIA 118), n’entrainent aucune modification du contrat. Elles semblent avoir comme but principal de «préparer psychologiquement» les maîtres d’ouvrage à accepter plus tard, résignés, des concessions financières ou des retards. Et s’il existe un intérêt évident pour les entreprises de construction à limiter la casse, il en va de même pour les maîtres d’ouvrage. Surtout lorsqu’il s’agit de particuliers qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise. On peut conseiller à ces derniers d’examiner le contrat d’entreprise et la loi, qui contiennent une répartition des risques plus équitable.

Les prochaines lignes présentent brièvement la solution du code des obligations (applicable à défaut de clauses contractuelles spécifiques) pour les frais supplémentaires dans la situation suivante: on peut imaginer que, dans plusieurs chantiers en cours, la pandémie causera des frais supplémentaires qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, comme le coût des mesures sanitaires, la diminution de l’efficacité du personnel ou encore l’augmentation du prix des matériaux et du transport. L’entrepreneur qui a promis la construction à un prix ferme (unitaire, forfaitaire ou global) sans prévoir ces frais supplémentaires pourrait être tenté –comme le montre l’exemple des courriers mentionnés en introduction – de vouloir les faire supporter par le maître d’ouvrage.

Pourtant, l’art. 373 al. 2 CO, applicable à cette situation à défaut de clause contractuelle, semble défavorable à l’entrepreneur. Celui-ci devra supporter les coûts imprévisibles, à moins qu’il en résulte une disproportion «grave» ou «exorbitante» entre le prix convenu et les coûts de la construction. On peut imaginer qu’une telle disproportion pourrait, dans la plupart des chantiers, difficilement être établie. Par ailleurs, même dans ce cas, l’entrepreneur ne pourra pas se limiter à facturer les frais à l’autre partie, mais devra demander au juge de lui accorder soit une augmentation du prix stipulé soit la résiliation du contrat. Pour conclure, on peut préciser que selon la norme SIA 118, à laquelle les contrats d’entreprise font régulièrement référence, une modification n’est également possible qu’en cas de disproportion manifeste entre le prix ferme et les coûts de la construction.

* Avocat et professeur à la HEG Fribourg